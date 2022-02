Belgische brillen boven: Mooi zicht

Belgische brillen gooien hoge ogen, niet alleen in ons land, maar ook ver over de landsgrenzen. Hun stijl varieert van no-nonsense tot avant-garde, helemaal in lijn met de Belgische mode.

Iets meer dan 30 jaar geleden, toen de Zes Van Antwerpen hun entree maakten in de internationale modescene, doorbrak Theo het monotone brillenlandschap met blitse monturen, vaak ‘met een hoek af’. Fel van kleur, onconventioneel qua vorm, nieuw op het vlak van materialen. De Theo-brillen werden al snel opgepikt door de trendsetters en zetten zo de Belgische brillenmode op de kaart. Theo, een anagram van Hoet, is het geesteskind van Patrick Hoet en Wim Somers. Patrick runde een optiekzaak in Brugge, een familiezaak die sinds 1884 bestaat en nu gerund wordt door de zesde generatie. Wim Somers, van zijn kant, had een optiekzaak in Antwerpen. Jarenlang hebben ze samen het bedrijf Theo geleid tot Patrick besloot om zich in zijn Brugse ontwerpstudio te focussen op het creatieve aspect. Ook nu nog ontwerpt hij het grootste deel van de Theo-brillen, naast creaties voor buitenlandse brillenlabels. Zijn dochter Bieke werkt al jarenlang mee in de designstudio van haar vader en nam in 2020 de fakkel over. Zij ontwerpt de Cabrio-lijn, een collectie in 3D-lasergeprinte kunststof, en de exclusieve Hoet Couture-lijn, titanium brillen die op maat gemaakt worden, ook door 3D-laserprinting. Steracteur Samuel L. Jackson en ook tal van andere celebs zijn fan van deze exclusieve lijn.

“De couturelijn wordt in ons Brugse atelier gemaakt”, zegt Bieke Hoet. “Het is een mooi huwelijk van hightech en ambacht. Een titanium bril printen alleen al neemt een dag in beslag. Daarna moet de bril met de hand afgewerkt worden. Desgewenst kan er een naam of een boodschap in gegraveerd worden. Het is ook mogelijk om de brillen af te werken met een accent in goud of diamant. Daarvoor werken we samen met de Brugse juwelier Peter Quijo. Onze Hoet Couture-brillen worden verkocht in exclusieve optiekzaken over de hele wereld, van Japan over Australië tot de Verenigde Staten. Doordat we enkel op bestelling werken, hebben we nooit overstocks. Het grote voordeel van 3D-printing is dat er nauwelijks materiaal verloren gaat. Al die factoren samen maken dat we een heel ecologisch product kunnen aanbieden. We spelen met het idee om in de toekomst samen te werken met lokale partners die onze ontwerpen kunnen uitprinten om zo het transport tot een minimum te beperken. Met de huidige digitale evolutie wordt dat een haalbare kaart.”

Odette Lunettes

Toen Eline De Munck met haar brillencollectie Odette Lunettes op de markt kwam, zagen velen het als een stunt van een BV. In een vorig leven als tv-presentatrice droeg Eline een bril omdat ze geen contactlenzen kon verdragen. Uit frustratie dat ze geen bril vond die bij haar paste, startte ze samen met Bob Geraets een eigen brillenlijn. Het werd geen eendagsvlieg: zes jaar later is Odette Lunettes een klinkende naam in de sector, ook internationaal. De productie gebeurt hoofdzakelijk in Europa. Omdat de monturen ontworpen zijn om een tijd mee te gaan, ogen ze vrij tijdloos, maar toch met een edgy knipoog.

Een bril zet je look kracht bij

Een andere recente naam in het Belgische brillenlandschap is Wolfin, het label dat Inge De Muynck eind 2020 opstartte. De naam is een samentrekking van de voornamen van haar zonen Wolf en Finn. Ze runt samen met haar broer het familiebedrijf Technop, al bijna 40 jaar een vaste waarde in de Belgische optiekwereld. Met haar opleiding juwelier-goudsmid begon ze jaren geleden een juwelencollectie, een project dat in haar drukke bestaan op een zijspoor kwam. Tot ze haar creativiteit kwijt kon in haar eigen brillenlijn. De eerste collectie was voor dames. In haar communicatie plaatst ze altijd sterke vrouwen uit haar omgeving in de kijker, vrouwen die op hun manier, met vallen en opstaan, aan de weg timmeren. Ondertussen is ze bezig met een mannencollectie die binnenkort uitkomt.

1/11 Discrete tint, oversized formaat: optische bril van Wolfin. © Wolfin 2/11 Opvallende bril van Theo, ontworpen door Patrick Hoet. © Alain Six 3/11 Model Groove van Theo, een ontwerp van James van Vossel. © Theo 4/11 Zonnebril van Natan, gerealiseerd in samenwerking met het Belgische bedrijf Binôche. © Natan 5/11 Oversized zonnebril van het Belgische label Wolfin. © Wolfin 6/11 Optische bril uit de collectie Odette Lunettes, het label van Eline De Munck. © Odette Lunettes 7/11 Futuristisch ogende brillen van Walter Van Beirendonck in samenwerking met Komono. © Komono 8/11 3D-lasergeprinte titanium bril uit de Hoet Couture-collectie. © Hoet 9/11 Ontwerp van Patrick Hoet voor de Luxemburgse collectie Gold&Wood. © Gold&Wood 10/11 Ontwerp van masterstudent Julie Kegels van de Antwerpse modeacademie in samenwerking met Komono. © Anton Fayle 11/11 Kleuraccenten en contrasten, uit de optischebrillenlijn van Binôche. © Binôche

Ultiem modeaccessoire

Een bril zet je look kracht bij. Modeontwerpers die een totaallook brengen, kunnen dan ook niet om de bril heen. De meeste ‘modebrillen’ worden als licentieproduct uitgebracht door een paar grote brillenfabrikanten, met vaak gelijkaardige modellen als resultaat. Net daarom werken sommige ontwerpers samen met lokale spelers die creatief meedenken. Zo werkt Edouard Vermeulen voor de optische en zonnebrillen van Natan samen met Gino Gommers, de man achter het eigenzinnige Antwerpse brillenmerk Binôche, dat al meer dan twintig jaar zijn sporen verdient in de sector. Voor Natan creëerde het designteam van Binôche een klassevolle, tijdloze lijn die helemaal doordrongen is van het Natan-DNA.

Ook Komono, het Antwerpse brillen- en accessoiremerk, gaat geregeld samenwerkingen aan met modeontwerpers. Dit dynamische bedrijf werkt al een aantal jaren samen met de Antwerpse Modeacademie. Masterstudenten vertrouwen hun meest creatieve ideeën toe aan Komono, dat de jonge ongebreidelde creativiteit toetst aan de technische limieten van een bril. Dat resulteert in een boeiende wisselwerking die vaak grensverleggend is. Ook Walter Van Beirendonck ging recent in zee met Komono. De futuristische brillen die onlangs op de Parijse catwalk te zien waren, gingen viraal op de sociale media. Wordt ongetwijfeld een hit. (Lut Clincke)