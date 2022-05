Angelique en Barbara, de powervrouwen achter Generation WOW: “Vrouwen moeten voor elkaar zorg dragen”

Op maandag 13 juni is het D-day voor alle ondernemende vrouwen. Generation WOW organiseert dan in het Kursaal van Oostende Empower your Network, een businessconferentie voor vrouwen. Een gesprek met Angelique Foré en Barbara De Beir, de straffe madammen achter Generation WOW.

We spreken af in Brasserie Albert in het Thermae Palace. Angelique en Barbara hebben net de fotoshoot achter de rug. Tussen de Oostendse garnaalkroketten door maken ze tijd voor een interview. Ondanks alle drukte rond de organisatie van hun congres, lijken ze heel zen, als twee vriendinnen die genieten van een dagje aan zee.

“Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat een professionele samenwerking op een vriendschappelijke manier gebeurt”, zegt Angelique. “Ik ben enig kind en heb altijd gezocht naar die sisterhood. Zo is de samenwerking met Tiany Kiriloff binnen Belmodo destijds vanuit een fijne vriendschap gegroeid. Als ik met iemand samenwerk, moet het ook op persoonlijk vlak klikken.”

“De tijd dat werk en privé strikt gescheiden waren, is voorbij. Als je zoveel energie in je job of bedrijf stopt, moet je er ook positieve energie van terugkrijgen en erover waken dat je als mens in balans blijft, anders hou je het niet vol. Ik heb dit aan den lijve ondervonden toen ik enkele jaren geleden met een burn-out te kampen kreeg. Ik heb daar veel uit geleerd, onder meer dat een goede businesspartner heel belangrijk is. Je moet elkaar steunen en elkaar aanvullen. Het is een verhaal van zorg dragen voor elkaar. Barbara en ik zijn heel complementair. Zij is heel nuchter en ze is een echte rots in de branding, ze geeft mij een veilig gevoel. Als ik eens wat minder energie heb, voel ik mij gesteund en begrepen door haar.”

© Gus & Stella

Hoe zijn jullie businesspartners geworden?

Barbara: “Wij hebben elkaar toevallig leren kennen door een gemeenschappelijke kennis. Na mijn studies heb ik altijd voor grote, internationale bedrijven gewerkt. Op een gegeven moment vroeg ik mij af of mijn job eigenlijk paste bij wie ik ben. Ik ben een sociaal iemand en graag met mensen bezig. Door mijn man heb ik William Vanmoerkerke leren kennen die toen bezig was met de coworkingspace Ampla House in Gent en partners zocht. Ik ben toen mee in het project gestapt en heb mijn corporate life vaarwel gezegd. Door de ingrijpende verbouwing van het pand, was er weinig budget over om Ampla House te promoten. Ik ben toen samen met Angelique aan tafel gaan zitten, zij werkte toen al als consultant en huurde een kantoor in Ampla House. We zaten meteen op dezelfde golflengte. Als helft van een tweeling ben ik het gewoon om alles met twee te doen, daarom vind ik het zo fijn om met Angelique te werken. We begrijpen elkaar zonder woorden. Ons eerste gemeenschappelijke project waren netwerkevents voor ondernemende vrouwen, omdat dit dicht aanleunde bij wie we zelf zijn. We hebben hiervoor onze respectievelijke netwerken aangesproken. Tijdens die evenementen kon je Belgische merken ontdekken waarachter ondernemende vrouwen schuilgingen. Er was ook altijd een interessante keynotespeaker of een sterk panelgesprek rond een actueel thema, met Liesbeth Imbo als onze huismoderator. Liesbeth zal er trouwens ook bij zijn op de Empower your Network-conferentie. Onze netwerkevents waren een instant succes. Maar toen kwam corona en viel alles stil.”

En toen ontstond Generation WOW, in volle coronacrisis…

Angelique: “In 2020, in volle coronacrisis, hebben we inderdaad onze online uplifting community Generation Wow opgestart. WOW staat voor Women over Women. Je kan het ook interpreteren als een bewonderende WOW, of als Women on top of the World.”

We willen de Rock Werchter van de businessconferenties worden

“Tijdens de lockdown zaten we allemaal thuis en het enige wat we konden doen, was elkaar vertellen waar we mee bezig waren. Zo zijn we gestart met een podcastreeks waarbij telkens een ondernemende vrouw haar verhaal brengt. Het zijn authentieke verhalen over successen, maar ook over vallen en opstaan. Ondernemen gaat nooit vanzelf, er is altijd wel een struggle mee gemoeid. De verhalen bleven maar komen en werden ook massaal gedownload, het bewijs dat veel vrouwen zich erin herkennen of zich erdoor laten inspireren.”

Is er een onderscheid tussen vrouwelijk en mannelijk ondernemerschap?

Angelique: “Het vrouwelijke ondernemerschap heeft zijn eigenheden. Net zoals vele ondernemende vrouwen, hebben we naast onze zaak ook onze verantwoordelijkheden als mama, partner of vriendin. Dat vraagt een grote flexibiliteit, je moet vlot kunnen schakelen bij onverwachte zaken zoals een kind dat ziek wordt, net op het moment dat je een belangrijke meeting hebt. Als vrouw heb je sowieso van nature zachtere skills die ook belangrijk zijn voor het ondernemerschap.”

“Wij hebben de voorbije jaren ondervonden dat er een goede vibe ontstaat wanneer vrouwelijke ondernemers samenkomen en samenwerken. Dat gevoel heb ik ook wanneer ik met goede vriendinnen een avondje wegga: wanneer ik thuiskom, voel ik mij helemaal opgeladen.”

Barbara: “De manier waarop wij ondernemen, staat heel dicht bij de manier waarop we in het leven staan. We zijn beiden harde werkers, maar ook levensgenieters. De twee belangrijke begrippen waaraan we alles aftoetsen, zijn content (inhoud) en contentement. Alles wat we doen, moet inhoudelijk sterk zijn, maar het moet je ook een goed gevoel geven. Zo organiseren we ook onze events: op een leuke locatie, met lekker eten en een goed glas. Business hoeft niet saai te zijn, het is altijd fijn om het nuttige aan het aangename te koppelen.”

“Empowerment is nog altijd een werkpunt bij vrouwen. We merken al te vaak dat vrouwen hun verdiensten als ondernemer minimaliseren. Het is belangrijk om trots te zijn op wat je doet en om je ambities te koesteren. Maar het is ook belangrijk om informatie en inspiratie te delen met andere ondernemers en om iemand anders een podium te gunnen. Zo raak je ook zelf verder. Dat is de manier waarop wij netwerken zien. Het begrip netwerk heeft een negatieve connotatie, zoiets als op een receptie staan met een glas lauwe cava in de ene hand en visitekaartjes in de andere hand. Voor ons is netwerken verbindend werken en delen. Er ontstaan fantastische dingen door je verhaal te delen met anderen. Netwerken begint bij jezelf: je moet eerst voor jezelf duidelijk stellen waar je naartoe wil en waar je mee bezig bent. Pas dan kan je je boodschap helder overbrengen naar de wereld.”

© Gus & Stella

Oostende is de gaststad van de Generation WOW-conferentie, vanwaar die keuze?

Angelique: “Oostende past perfect in ons concept: een conferentie aan zee biedt het beste van beide werelden: een boeiend programma in een aangename omgeving. Wie wil, kan al in het weekend naar Oostende vertrekken en genieten van alles wat de stad te bieden heeft op cultureel en culinair vlak.”

Er ontstaan fantastische dingen door je verhaal te delen met anderen

“We hebben een jarenlange band opgebouwd met de Stad Oostende. Wat de stad doet op het vlak van netwerken is fantastisch. Oostende omarmt ondernemerschap en heeft trotse ambassadeurs op het vlak van kunst, film, muziek en gastronomie. De Stad gaf ons onmiddellijk de steun om er als echte start-up voor te gaan. We hebben de ambitie om de Rock Werchter van de businessconferenties te worden, met Esther Perel als eerste rockstar. Ze is een Belgisch-Amerikaanse psychotherapeute, relatie-experte, podcasthost en bestsellerauteur. Volgens haar is relationele intelligentie de sleutel tot succes in het bedrijfsleven én in het dagelijkse leven in het algemeen. Esther Perel stond bovenaan onze verlanglijst, maar we beseften ook dat het niet eenvoudig zou zijn om haar naar België te halen. Om haar te overtuigen, hebben we een videoboodschap gemaakt, hier in Oostende. Twaalf uur later hadden we tot onze verbazing al antwoord. Dat gaf ons meteen de juiste energie voor de verdere invulling van de programmatie. Omdat het enige durf vraagt om je netwerk aan te spreken, laten we high performance psycholoog Cedric Dumont aan het woord. Deze basejumper komt spreken over hoe je durf kan aanleren en overal kan aanwenden. En aangezien we in deze digitale tijden niet meer om digitale informatie en communicatie heen kunnen, hebben we ook media-expert Fredo De Smet en professor Sarah Steenhaut als sprekers gevraagd. Fredo zal tips geven over hoe om te gaan met de stortvloed aan online informatie en jezelf niet te verliezen in het digitale netwerk. Sarah Steenhaut, professor digitale marketing aan UGent, komt spreken over de relatie met de consument. Als de consument aandacht heeft voor jouw boodschap of bedrijf, is dit goud waard. Daarom is het belangrijk dat wat je deelt online, ook waardevol is. Hanan Challouki, auteur en inclusiviteitsexpert, focust in haar lezing op het belang van inclusieve communicatie, gevolgd door een boeiend panelgesprek over dit thema.”

Barbara: “We zijn ervan overtuigd dat het programma van deze conferentie nieuwe inzichten alsook waardevolle en fijne ontmoetingen zal opleveren voor elke deelnemer. We richten ons zowel naar ondernemende vrouwen als naar vrouwen die in een bedrijf werken, de zogenaamde intrapreneurs die veel in beweging brengen. Het programma kan ook heel inspirerend zijn voor vrouwen die even de pauzeknop ingedrukt hebben en zich afvragen wat ze in een volgende fase van hun leven willen doen. Uiteraard zijn ook mannen welkom, we sluiten niemand uit.” (Lut Clincke)





Meer info en tickets voor de Generation WOW ‘Empower your Network’-conference van maandag 13 juni in het Kursaal Oostende op www.generationwow.be.

Je kan Generation WOW volgen op Instagram @thisisgenerationwow.





Wie is Generation WOW? – Angelique Foré (40) werkte verschillende jaren als intrapreneur in de Belgische mediasector tot ze in 2007 Belmodo oprichtte, het mediabedrijf dat ze in 2017 verkocht. Na een burn-out nam ze in 2019 de draad van het ondernemen weer op. In 2020 stichtte ze samen met Barbara De Beir Generation WOW. Angelique is de single mom van een zoon en een dochter. – Barbara De Beir (38) werkte als marketingspecialist voor internationale bedrijven. In 2018 stond ze mee aan de wieg van de coworkingspace NO18 Ampla House in Gent. In 2020 richtte ze samen met Angelique Foré Generation WOW op. Barbara is getrouwd en mama van twee zonen.