Zulte Waregem-voorzitter Carl Ballière is ambitieus:“Dit moet voor ons een tussenseizoen worden”

Eerst degraderen om daarna ruim 4.000 abonnementen te verkopen, meer dan vorig seizoen: dat is de stand van zaken bij Zulte Waregem aan het begin van de voetbalcompetitie. “De supporters waarderen het dat we inspanningen hebben geleverd om enkele topspelers te behouden”, zegt voorzitter Carl Ballière.

Zulte Waregem speelt voor het eerst in achttien jaar niet in de hoogste afdeling, maar in de Challenger Pro League. Het is nog even wennen aan het idee dat de tegenstanders deze keer niet Anderlecht, Club Brugge of AA Gent zullen heten, maar Deinze, Lierse of Francs Borains. De Waalse club is de eerste tegenstander voor Zulte Waregem. De bekendste naam van de club is zonder twijfel die van de voorzitter: MR-politicus Georges-Louis Bouchez.

Met Carl Ballière (65) hebben we het evenwel over ‘zijn’ Zulte Waregem. Dat kreeg op zondag 23 april een klap die lang is blijven nazinderen.

“Die dag herinner ik me maar al te goed”, zegt de voorzitter. “Op het einde van de match was de degradatie een feit, al hadden we ons evengoed kunnen redden. Het was een vreemde wedstrijd, ook om een andere reden: het was de allereerste keer sedert de laatste uitbreiding van het stadion in 2017 dat we erin geslaagd waren om alles uit te verkopen. Dat wil zeggen dat er 12.500 toeschouwers waren. Ik denk dat de hele entourage van Zulte Waregem nadien enkele weken lang in een collectieve depressie gezeten heeft. Daarna hebben we met zijn allen gezegd dat we opnieuw vooruit moesten kijken.”

Het helpt natuurlijk wel dat de aandeelhouders diep in de buidel hebben getast.

“We blijven hen dankbaar dat ze bereid waren om een kapitaalsverhoging van zestien miljoen euro door te voeren. Ik vermeld daarom graag nog eens Frank Tijtgat, Philippe Detaellenaere en zeker ook hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert, die dit hebben mogelijk gemaakt. Een andere heel aangename vaststelling is dat er op dit ogenblik meer dan 4.000 abonnementen verkocht zijn, meer dan op hetzelfde moment vorig seizoen, zo kort voor de start. Het moet mee helpen om van de komende voetbalcompetitie een tussenseizoen te maken.”

Het verbaast me dat ondernemer Tony Beeuwsaert voor deze club kiest, terwijl hij toch in Zedelgem woont en dat is zowat in de achtertuin van Club Brugge.

“Tony is dan ook een man van deze streek, geboren en getogen in Meulebeke. Hij ging naar school in het VTI van Waregem vooraleer hij in Oostende ging verder studeren voor ingenieur. Nu woont hij inderdaad in Zedelgem, maar hij had al veel zakelijke connecties bij de club en blijft Zulte Waregem trouw, iets waar we enorm blij om zijn.”

Je bent een van de mensen die mee Zulte Waregem hebben opgericht, ruim twintig jaar geleden. Had je voordien iets met de club te maken?

“Ik was geen bestuurslid, maar ben wel al mijn hele leven lang supporter. Ik was er al bij toen Essevee zijn eerste match in de eerste klasse afwerkte, in 1966. Ik heb Prudent Bettens het allereerste doelpunt voor Waregem in de eerste klasse zien scoren, tegen Anderlecht. Prudent is een man voor wie ik altijd veel respect heb behouden. Hij was ook de laatste trainer van het oude Essevee.”

Over trainers gesproken: heb je nog contact met Francky Dury?

“Ik heb hem niet zo lang geleden nog eens gezien aan de zee. Ook Francky blijft mijn respect genieten. Ik ben hem ook tot het einde van zijn carrière bij Zulte Waregem blijven steunen, al was het op het laatste toch wat op. Sportief liep het moeilijk en een deel van de supporters was wat uitgekeken op hem. Een belangrijke les die we daaruit getrokken hebben is dat langlopende contracten, zoals Francky er een had, niet altijd goed zijn voor een sportclub.”

Ben je zelf sportief?

“Ja, absoluut. Als jonge kerel had ik enig talent als voetballer, en nu ga ik vooral graag fietsen. Jaarlijks rijd ik toch 2.000 tot 3.000 kilometer, meestal in een kleine groep. Ik houd me ver van wielertoeristenclubs, die vaak veel te competitief zijn ingesteld – met alle risico’s van dien. Ik heb er altijd angstvallig over gewaakt dat ik geen blessures zou oplopen door mijn sportactiviteiten. Ik had het niet graag meegemaakt dat ik daardoor mijn activiteit als CEO van Balko een tijdlang had moeten staken.”

Je runt met Balko een confectiebedrijf in dameskledij. Hoelang wil je nog doorgaan?

“Zolang ik me goed blijf voelen, ga ik verder. Ik hou van mijn job en zie ook wel verbanden tussen mijn job in de modesector en het voetbal. In beide gevallen wordt er met seizoenen gewerkt. Je mag zowel in het voetbal als in de modesector een goed seizoen achter de rug hebben, het is nooit een garantie dat je het het jaar nadien even goed gaat doen.”

Zulte Waregem – Francs Borains, zondag 13 augustus om 19.15 uur in de Elindus Arena.