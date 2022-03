Warre Vangheluwe is WestSprinter van de Week: “Tevreden met het goede gevoel”

Meulebekenaar Warre Vangheluwe kwam als derde over de streep in de 58ste Zuidkempense Pijl-GP Wilfried Peeters. De renner van Team Elevate p/b Home Solution Soenens moest enkel zijn medevluchters Oliver Robinson en Lander Scheers laten voorgaan.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik vind van wel. Ik was enorm tevreden dat ik eindelijk het goede gevoel teruggevonden had. Nu ga ik proberen om op dit elan verder te gaan.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Ik hoop dat ik een rol van betekenis kan spelen. Het is niet dat ik er iedere dag aan denk, maar het is altijd leuk om te zien wie een heel seizoen lang goed presteert. Alec Segaert is voor mij evenwel de topfavoriet.”

3. Met welke (wieler)dame zou je wel eens op date willen gaan?

“Annemiek van Vleuten. Ik zou dan eindelijk weten waar zij haar motivatie vandaan haalt. Op haar 39ste is ze nog steeds de beste van de wereld.” (IVDA)