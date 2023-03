WestSprinter van de week Warre Vangheluwe: “Kansen grijpen”

De 21-jarige Warre Vangheluwe was afgelopen weekend meteen op de afspraak. De pion van het Soudal-Quick.Step Devo Team leek op weg naar de zege in Brussel-Opwijk, maar zijn indrukwekkende solo strandde op anderhalve kilometer van de streep.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik denk van wel. Ik reed een uitstekende wedstrijd, maar eigenlijk had ik geen goed gevoel te pakken. Het is jammer dat ik uiteindelijk net naast de overwinning grijp, maar deze prestatie geeft me veel vertrouwen.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Zo vroeg op het seizoen is dat moeilijk te voorspellen. De ‘usual suspects’ als Robin Orins en Alex Vandenbulcke zullen waarschijnlijk hoog eindigen. Ik verwacht ook veel van mijn ploegmaat Gust Lootens. Hij heeft deze winter enorm veel progressie geboekt en is klaar om te knallen. Hou hem in de gaten.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Dinsdag stond ik met de WorldTour-ploeg van Soudal-Quick.Step aan de start van Le Samyn. Het was een droom die uitkwam. Ik hoop nog regelmatig mijn kans te krijgen en dan is het aan mij om mezelf te bewijzen.” (IVDA)