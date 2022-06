Mauro Adyns is WestSprinter van de week: “Het is leuk om erkenning te krijgen voor je prestaties”

Tweedejaarsnieuweling Mauro Adyns is aan een erg constant seizoen bezig. De renner uit Dadizele viel net naast het podium in de Prins der Nieuwelingen in Bonheiden.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik ben heel tevreden over mijn seizoen tot nog toe. Het is moeilijk om over jezelf te zeggen dat je het verdient, maar het is leuk om erkenning te krijgen voor je prestaties.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Er zal weinig te doen zijn aan Xander Scheldeman. Enkel Wout Hemeryck kan hem het vuur aan de schenen leggen. Ik ambieer een topvijfplaats en dat is realistisch.”

3. Met welke (wieler)dame zou je wel eens op date willen gaan?

“Lotte Kopecky. Een fantastische renster en ze is altijd super vriendelijk. Een ideale datepartner, lijkt me.”