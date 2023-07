Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Jasper Dejaegher won de Omloop der Zevenheuvelen, een manche van de U23 Road Series in Nederland. Warre Vangheluwe en Victor Vercouillie flankeerden hem op het podium.

Jelle Vermoote werd tweede in de klimkoers voor beloften in Herbeumont. Hij maakte deel uit van een groep van vier, waaruit William Junior Lecerf finaal kon ontsnappen. Zijn aanvalswerk leverde hem de bergprijs op. Ploegmaat Jasper Dejaegher werd derde.

Gust Lootens, die door fysieke problemen een tijdlang out was, reed solo naar de zege in Oostnieuwkerke.

Dekien wint zijn slotkoers

Milan Donie werd zevende in de klimkoers voor junioren in Herbeumont. Hij gaf iets meer dan een halve minuut toe op de solerende Aless De Bock. Viktor Vandenberghe eindigde als tiende.

Lomme Van den Meerssche sloot de vierdaagse Sint-Martinusprijs in Kontich af op de achtste plaats. Ook Seppe Leman, Victor Verstraete, Robbe Marchand en Siebe Bauwens reden zich in de kijker in deze internationale afspraak.

Veldrijder Miel Dekien sloot zijn wegseizoen af met een zege in Zillebeke. Hij klopte Michiel Debeaussaert. Gewezen Belgisch kampioen Gauthier Servranckx werd derde voor Xander Scheldeman.

Viktor Vandenberghe finishte als vijfde in Menen-Kemmel-Menen. Hij mocht spurten voor de derde prijs. Brent Deltombe was zesde voor Arne Desimpelaere. Ook Corneel Vanslembrouck en Simon Bril zaten in de spits van het gebeuren. Milan Bral bracht de beslissende vlucht op gang, maar verloor door een lekke band voeling.

Thor Peeters haalde de top tien in de klimkoers voor tweedejaarsnieuwelingen in Herbeumont. Jasper Verbrugge was elfde. Ze gaven 21 seconden toe op Edouard Claisse. Bij de eerstejaars kwam Kyano Cottignies na een valpartij als veertiende over de finish. Hij strandde op drie minuten van Mauro Keppens.

Opnieuw prijs voor Durie

Zeno Durie verraste de sprinters in Zillebeke. Jonas Meulemeester was tweede voor Kyano Cottignies, die zich samen met Jasper Verbrugge in de kijker had gereden. Verbrugge regelde de spurt voor de tweede plaats in de manche van de Beker van België in het Henegouwse Escanaffles. Briek Plasman was vijfde en Wolf Van Steenlandt tiende.

Belgische nieuwelingenkampioene Jilke Michielsen botste in Menen op de Australische Anna Duhier. Olivia Vercruysse eindigde als derde. (MVH)