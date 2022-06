Ionela Lecoeuche groeit op de fiets

Bijna dag op dag één jaar geleden zette Ionela Lecoeuche (18) haar eerste stappen in het wielrennen. Haar eerstvolgende wedstrijd is in Ploegsteert, zo goed als een thuiskoers. Ze is dan ook gemotiveerd om er een mooie uitslag te rijden.

In de atletieksport behoorde Ionela tot de Belgische top, maar ze moest door een blessure stoppen. “Voor de fun ben ik dan wat beginnen fietsen, maar al snel konden Cameron Vandenbroucke en Alana Castrique me overtuigen om de competitie op te zoeken. Ik ben dan bij Gaverzicht-Be Okay terechtgekomen; voor mij was dat zowat de dichtste club mét een uitgebouwd damesteam.”

“M’n eerste koers was natuurlijk niet denderend. Ik dacht alles op fysiek te kunnen doen, maar merkte al snel dat ik nog heel wat techniek miste. Daarnaast ben ik ook een drietal keer tegen het asfalt gegaan, maar gelukkig begon ik op de duur ook wel koersen uit te rijden.” Een 15de stek in Otegem en een 12de plaats in Hulste waren vorig jaar Ionela’s beste uitslagen.

De Wervikse leerlinge wetenschappen-wiskunde aan het Sint-Jozefscollege combineert wielrennen met duatlon en heeft dit jaar de tijdritdiscipline leren kennen. Zonder echte tijdritervaring en zonder tijdritfiets reed ze op het PK in Ruddervoorde naar een derde plaats. In de testtijdrit van Poperinge werd ze knap vijfde.

Top vijf?

Veel wegwedstrijden heeft Ionela dit jaar nog niet gereden, maar dit weekend staat er wel een mooie koers in Ploegsteert op het programma – ondanks de drukke examenperiode. “Voor mij is dat wel een thuiskoers, het is op amper drie kilometer van m’n huis. Ik heb het parcours al verkend en het is echt iets voor mij. Een drietal klimmetjes, weinig bochten, ik zie het echt zitten. Ik durf zelfs hopen op een toptien- of zelfs topvijfplaats.” (RRK)