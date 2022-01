Vind! Cycling Project legt de lat alweer een beetje hoger: “John-Ross Clauw nog beter ondersteunen”

Het vind! Cycling Project zal meer dan ooit zijn woordje meespreken in het West-Vlaamse wielercircuit. “In het zog van John-Ross Clauw kunnen enkele jonge talenten ontbolsteren”, vertelt manager Ivan Depoorter, die nog altijd met Nicolas Nollet en Ward Vander Meiren het bestuur van de ploeg vormt.

“We beschikken over een sterk collectief”, steekt manager Ivan Depoorter van wal. “Over de instroom ben ik heel tevreden. Axel Braet ken ik al lang. Hij is een renner die nog veel progressie kan boeken. Bovendien ligt hij heel goed in de groep. Voor ons is de sfeer een heel belangrijk gegeven. Ook zijn broer Vinnie en strandracer Pascal Tiers voelden zich meteen thuis in ons team. Jarne Jacques komt over van het Franse Douai. Hij is er bijgekomen om John-Ross Clauw te ondersteunen. Let wel, ik was tevreden over de prestaties van mijn renners in 2021.”

“We zetten graag doelen uit. Met de zege van Clauw in de strandrace in Oostduinkerke ging een eerste droom van ons team in vervulling. Hij is een man die tot veel in staat is. Hij kan hardrijden en sprinten. En ook tijdens de winterperiode pakt hij publiciteit voor ons team. We slagen er telkens weer in om een heel seizoen in beeld te komen. Onlangs namen Alexander Chamon en Ward Vander Meiren deel aan de Hel van Kasterlee. Ook Axel Braet is meer dan alleen een wegrenner. Tijdens de groepstrainingen heb ik ervaren dat we weer een stapje voorwaarts hebben gezet. De toppers nemen de rest op sleeptouw.”

Eerste Gent-Staden

“Onze eerste opdracht is de Corporate Race in Bredene. We zullen daar met een sterk zeskoppig team onze opwachting maken. Nadien gaat onze focus uit naar Gent-Staden. We komen voor het eerst aan de start van de West-Vlaamse openingsklassieker. We hebben er de renners voor. Deze wedstrijd is ook belangrijk voor onze sponsors.”

“Andere grote afspraken voor ons zijn de interclubs in Zillebeke en Reningelst. De profwedstrijd in Kemmel, waar we vorig jaar goed voor de dag kwamen, en die in Kortemark staan eveneens op ons programma. Ik hoop dat enkele jongens een trapje hoger kunnen uitkomen dit seizoen, maar van druk is geen sprake. Lukt het niet, dan is er niets aan de hand”, aldus Ivan Depoorter.

Blijven trainen

“Voor ons is het belangrijk om als één blok naar voren te treden. In het verlengde van de activiteiten van onze hoofdsponsor vind! willen we renners opleiden in een goede sfeer. Ondanks alle beperkingen door corona zijn we de voorbije twee seizoenen blijven trainen. Soms moesten we ons opsplitsen in kleine groepjes. Ik waardeer het ten zeerste dat iedereen zich bleef inzetten zodat we in beeld konden komen. We hebben de ‘moral’ hoog gehouden. De sponsors hebben dat ook gezien. Niemand is afgehaakt. We hebben er zelfs een geldschieter bij. Onze toekomst is dus verzekerd”, besluit de manager van vind! Cycling Project. (MVH)