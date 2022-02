Sven Vanthourenhout over Gouden Wyseure en Zilveren Verstrynge: “Ze moeten nu vooral niets overhaast doen”

Goud voor Joran Wyseure (21) uit Lichtervelde en zilver voor Emiel Verstrynge (20) uit Adegem, dat was het resultaat van een avondje nagelbijten voor de tv. Onze twee youngsters op het WK veldrijden overtroffen alle verwachtingen en kijken de toekomst hoopvol tegemoet. “Ze staan in het leven zoals ze in het leven moeten staan”, vindt bondscoach Sven Vanthourenhout.

Hij had deze winter al de Vlaamse Duinencross in Koksijde en de X2O Badkamers Trofee-manche in Hamme gewonnen, maar voor de rest was het palmares van derdejaarsbelofte Joran Wyseure een onbeschreven blad. Een vierde plaats op het EK op de VAM-berg en enkele toptiennoteringen op een Belgisch kampioenschap, dat wel. Maar een wereldtitel, daar hadden weinig kenners vooraf hun geld op ingezet.

Anders was het met Emiel Verstrynge. De tweedejaarsbelofte had als junior al op het WK-podium gestaan en was vorige winter in Oostende als neofiet maar nipt buiten de medailles gevallen. Een maand geleden kroonde Verstrynge zich in het zand van Lombardsijde bovendien tot Belgisch kampioen. Eén man geloofde wel rotsvast in dit scenario: de bondscoach. Sven Vanthourenhout reisde eind januari naar Fayetteville af met de gedachte dat zijn twee streekgenoten op het podium van het WK konden eindigen. En zo geschiedde.

Bondscoach, als we dit een week voor het WK hadden gezegd, zouden velen eens raar gekeken hebben. Toch?

Vanthourenhout: “Ik vond het op zich niet zo verrassend. Joran heeft al dagen gehad waarop hij bewezen heeft dat hij ontzettend hard kan fietsen. Maar misschien vielen die momenten op de verkeerde dagen. Nu viel alles echter op zijn plaats en heeft hij aan de buitenwereld eindelijk kunnen laten zien wat hij kan. Of het zijn strafste prestatie ooit is? Zijn strafste prestatie ooit die resulteert in een straf resultaat. In Gullegem begin januari was hij ook al straf en vorige winter deed hij ook straffe dingen in crossen als Bredene.”

“Joran heeft al vaak laten zien tot wat hij in staat is, maar nu is het voor het eerst met een prachtig resultaat bekroond. Onderschat die cross in Gullegem (waar Wyseure tweede werd na Pidcock maar voor ploegmaat Quinten Hermans, red.) maar niet. Ik heb toen gesproken met Quinten en had diezelfde avond telefonisch contact met Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling. We hadden zijn waardes van die cross gezien en zeiden: als Joran dit op het WK doet, kan hij wereldkampioen worden. Toen ik hem in het verleden in de nationale selectie opnam, werd daarover lacherig of voor mij persoonlijk zelfs kwetsend gedaan. Ik ben dan ook enorm blij dat hij eindelijk getoond heeft waartoe hij in staat is.”

Wat met het zilver voor Verstrynge?

“Emiel bevestigt keer op keer, stelt zelden tot nooit teleur en staat er op alle grote afspraken. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar voor hetzelfde geld pakt hij deze winter drie titels. Hij werd op een sterke en sluwe manier Belgisch kampioen. Ook het EK had hij kunnen winnen en als Joran het op het WK niet had afgemaakt, zou Emiel het wel gedaan hebben.”

Joran Wyseure kroonde zich na een lange solo tot wereldkampioen bij de beloften. © BELGA

Typeer eens hun sterktes en werkpunten.

“In Joran zie ik een tijdrijder. Ik zou hem komende zomer eens op de tijdritfiets willen zetten en in het tijdritproject van de wielerbond steken. Zijn enige werkpunt is zijn onregelmatigheid, voor zover je dat een werkpunt mag noemen. Voor hetzelfde geld verdwijnt dat met ouder te worden. Aan Emiel zie ik weinig werkpunten. Hij heeft de motor, de technische capaciteiten en de mentaliteit. Hij heeft alles om een mooie carrière te maken, zeker in het veld. Het enige dat rest, is zijn natuurlijke evolutie. Hoeveel progressiemarge zit er nog in hem? Volgens mij veel, maar zoiets is niet meetbaar.”

Zijn ze 100 procent crosser of zit er ook potentieel als wegrenner in?

“Emiel moet resoluut voor de cross gaan. Er is potentieel voor de weg, maar ik zou er niet in investeren. Joran reed nog niet veel op de weg, maar ik denk dat er mogelijkheden liggen. Van die jongen hebben we nog niet alles gezien. Hij zal nu aan die trui moeten wennen, maar daarna zullen we hem zien openbloeien.”

Toen ik Joran in de nationale selectie opnam, werd daar lacherig of zelfs kwetsend over gedaan. Ik ben blij dat hij nu getoond heeft wat hij kan – Sven Vanthourenhout

Wyseure wordt getraind door Marc Hemeryck, in het verleden de man achter Klaas Vantornout en ook voor jou geen onbekende.

“Zeker niet. Tijdens mijn periode bij Sunweb volgden we tijdens trainingsstages zijn programma’s. Ik ken zijn manier van werken. Het is iemand met kennis in het veldritwereldje en die bewezen heeft dat hij renners kan begeleiden.”

Als ik aan interviews over Wyseure en Verstrynge terugdenk, komt altijd hetzelfde terug naar boven: Wyseure is de minder getalenteerde die er heel veel voor moet doen. Maar is werklust ook geen gigantisch groot talent?

“Ik sluit me daarbij aan. Laat ons duidelijk zijn: als je wereldkampioen bij de beloften wordt, heb je een zeker talent. Joran heeft een motor. Hij heeft werklust. Het is een verstandige kerel. Dat hij al van bij de junioren in de nationale selectie zit, heeft zijn redenen. Dat is niet omdat hij elke dag vijf uur op zijn fiets zit, wel omdat hij een zeker talent heeft. Maar het belangrijkste is wat je met dat talent doet. Bij Joran is dat nog niet 100 procent gelukt, maar deze wereldtitel zal hem daarin helpen. Hij zal nog beter worden.”

Hoe zie jij hun toekomst?

“Ik zou nu vooral niets overhaast doen en in alle rust voortwerken. Er komt nu heel veel op hen af. Die jongens zijn erg gegeerd. Maar het zijn twee rustige types die goed omringd zijn, van thuis uit alle rust meekrijgen en met beide voetjes op de grond staan. Ze staan in het leven zoals ze in het leven moeten staan.”