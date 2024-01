“Dit voelt heel speciaal aan”: Elise Coussens (14) wordt Belgisch kampioene veldrijden in eigen Meulebeke

Het Belgisch kampioenschap veldrijden in Meulebeke kreeg vorig weekend zowaar een winnares uit eigen dorp. Elise Coussens behaalde immers de gouden medaille bij de dames eerstejaarsnieuwelingen. “Ik had dit niet zien aankomen”, aldus Elise.

Of ze er intussen al aan gewend was dat journalisten haar opbellen? Elise Coussens grijnst. Twee dagen na haar Belgische veldrittitel bij de dames eerstejaarsnieuwelingen in haar eigen Meulebeke leeft de derdejaarsleerlinge natuurwetenschappen in De Bron in Tielt op een wolkje. “Ja, toch wel. Ik heb al een paar keer een interview moeten geven en heb daar nu geen stress meer voor. Vandaag (maandag, red.) was een fijne dag op school. Veel mensen hebben me proficiat gewenst. Ik had dit zelf ook niet verwacht. In mijn Meulebeke die Belgische kampioenentrui mogen aantrekken, maakte het nog specialer.”

Vier jaar geleden…

Net op dat parcours waar jaarlijks de Berencross plaatsvindt, ontdekte Elise vier jaar geleden de liefde voor de veldritsport. “Het was hier, in Meulebeke, dat ik toen voor de eerste keer in mijn leven op een crossparcours heb gereden. Mijn opa had net ervoor een koersfiets gekocht. Daar ben ik, samen met een vriendje, mee op de omloop gaan rijden. Het is me zo goed bevallen dat ik meteen wilde beginnen te crossen. Al moet ik toegeven dat het parcours er vier jaar geleden helemaal niet zo vuil en modderig als nu bijlag.”

Niet dat Elise het afgelopen zaterdag erg vond, die modder. Ze glimlacht. “Het is intussen wel duidelijk dat die omstandigheden me beter liggen dan droge omlopen. Ook van stress was voor het BK veel minder sprake dan normaal het geval is. Mijn start was wel wat minder, maar daarna ben ik goed kunnen opschuiven tot ik me tussen de betere rensters bevond. Zelf wist ik niet in welke positie ik lag, tot mijn ouders me toeriepen dat ik eerste in mijn leeftijdscategorie lag. We moesten immers samen rijden met de tweedejaars, de meisjes die één jaar ouder zijn dan ik.”

Aan de finish stak Elise haar handen triomfantelijk in de lucht. “Ik moest het heel even tot me laten doordringen, maar natuurlijk was ik wel heel blij. Van de eerste uren na de wedstrijd blijven me vooral de vele positieve reacties bij. Meer dan 30 supporters, vooral familie en vrienden, waren komen supporteren. Het was fantastisch om dat mee te maken.”

“Het is nu wel duidelijk dat modder me heel goed ligt”

Voor Elise is deze Belgische titel bij de nieuwelingen ongetwijfeld haar mooiste overwinning tot nu toe. “Natuurlijk wil ik de komende jaren nog beter worden, maar het is en blijft een hobby die ik puur voor mijn plezier doe. Ik weet ook niet of het haalbaar is om ooit profwielrenster te worden. Op de weg kijk ik op naar Lotte Kopecky, in het veld naar de Nederlandse veelwinnares Fem van Empel. Ik heb net als haar veel doorzettingsvermogen en een redelijke techniek. Wanneer ik op tv naar haar wedstrijden kijk, probeer ik zoveel mogelijk met mijn ogen te stelen en bij te leren.”

Naar eigen zeggen traint Elise al behoorlijk goed. “Ik probeer drie of vier keer per week te sporten. Vooral fietsen, maar soms ook lopen. De combinatie met school verloopt soms moeizaam, zeker wanneer ik tijdens de week veel toetsen heb. Daardoor laat ik af en toe een cross schieten. Ook tijdens de examens rijd ik geen wedstrijden.”

Elise Coussens op het podium, geflankeerd door Lobke Spinnoy en Phebe Blieck. © BELGA

Op 1 januari verliet Elise haar ploeg WT Waregem voor Cyclocross Team MJ Wood, een echte veldritploeg. “Om aan mijn snelheid te werken, zal ik in de zomer op de weg koersen, maar alles staat in het teken van de winter.” Een terechte keuze, want twee winters geleden kroonde de Meulebeekse zich in Hamme al eens tot Belgisch kampioene bij de 13-jarige aspiranten.

“En ook toen lag er veel modder”, glimlacht ze. “Op de zware stroken kon ik het verschil maken. Ik won met een minuut voorsprong. Ook toen had ik die zege niet verwacht. In Meulebeke was dat niet anders. Sommige concurrentes hadden me al vaak geklopt. Ik had dit dan ook niet zien aankomen.”

Cross in Zonnebeke

Dit weekend rijdt Elise in Zonnebeke haar eerste cross als Belgisch kampioene. “Maar of ik tegen dan al mijn nieuwe outfit met de Belgische kampioenentrui zal hebben, weet ik nog niet. Dat het echter een speciaal gevoel zal geven eenmaal het zover is, besef ik natuurlijk wel. Ik kijk er nu al naar uit”, besluit de Meulebeekse.