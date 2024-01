Giel Lejeune en Cas Van Looke pakken de titels bij de nieuwelingen

Op dag twee van het BK veldrijden in Meulebeke hebben zondag de eerste- en tweedejaarsnieuwelingen gestreden om de nationale titel. Later op de middag volgen nog de wedstrijden bij de mannen beloften en elite.

Het tweeluik werd op gang geschoten met het BK bij de eerstejaarsnieuwelingen. Daarin soleerde Cas Van Looke (Lotto-X-Oats), voor Maxime Smits (Acrog-Tormans) en Bas Vanden Eynde (Young CT), naar de gouden medaille. Van Looke domineerde de wedstrijd zo goed als van start tot finish. Smits reed 52 seconden na Van Looke als tweede over de eindmeet.

Bij de tweedejaarsnieuwelingen, en onder een sneeuwbuitje, was de Belgische titel in het veldrijden weggelegd voor Giel Lejeune (Deschacht-Hens-Maes). De dichtste ereplaats ging naar Thomas Verdonck (Acrog-Tormans), de bronzen plak was voor Seppe Sprangers (Acrog-Tormans). Lejeune nam direct na de start het initiatief op en rond de atletiekpiste van Meulebeke en ranselde nog voor het intrekken van de tweede ronde iedereen uit zijn wiel.