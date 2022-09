Eli Iserbyt soleert naar zege in BE-MINE cross van Beringen

Eli Iserbyt was zondag de sterkste in de Be-MINE cross van Beringen. De 24-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde het na een solo voor zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout. De Nederlander Lars van der Haar legde beslag op de laatste podiumplaats. Pim Ronhaar reed zich naar de vierde plaats, voor Witse Meeussen.

Corné van Kessel nam de beste start. De Nederlander mocht als eerste aan de beklimming van de mijnterril beginnen, gevolgd door Michael Vanthourenhout, Daan Soete en Eli Iserbyt. In de tweede ronde namen Van der Haar, Pim Ronhaar, Iserbyt, Vanthourenhout en Soete afstand van de rest.

Vanthourenhout legde er nog een laagje op en had half cross acht seconden voor op Ronhaar, Iserbyt en Van der Haar. Jente Michels, Witse Meeussen en Thibau Nys volgden op 22 seconden.

Iserbyt ontbond daarop zijn duivels. Hij knalde naar Vanthourenhout en liet zijn ploegmakker meteen in de steek. Ook Van der Haar reed naar Vanthourenhout toe. Voorin kon Iserbyt zijn eigen lijnen uitzetten. Hij mocht de slotronde aanvatten met een voorgift van 58 seconden. In de strijd om de dichtste ereplaats haalde Vanthourenhout het van Van der Haar.

Vorige week moest Iserbyt in de Poldercross in Kruibeke nog vrede nemen met de tweede plaats, achter Vanthourenhout. In Beringen volgt hij zichzelf op de erelijst op.

