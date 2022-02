Eli Iserbyt vraagt zijn Fien ten huwelijk

Veldrijder Eli Iserbyt (24) is aan een knaller van een veldritwinter bezig, maar scoorde deze week ook op andere vlakken. De Kuurnenaar vroeg immers zijn vriendin Fien Maddens (24) ten huwelijk. “Ik wist zelf niet dat ik zo romantisch was.”

Iserbyt vroeg zijn Fien, die hij in de zomer van 2019 leerde kennen, ten huwelijk op haar verjaardag, op woensdag 9 februari, tijdens een wandeling met de honden. “We waren eigenlijk op stap met heel ons gezin. Wij zien hen als onze kindjes”, lacht Iserbyt. “Diezelfde avond gingen we eten in het Hof van Cleve. Maar de vraag kwam onverwachts voor haar. Ik had de boot altijd een beetje afgehouden. Fien wist wel dat het er zat aan te komen, maar niet op die dag. Ik wist niet dat ik zo romantisch was.”

(lees verder onder de Instagrampost)



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een datum voor het huwelijk ligt nog niet vast. Hoe het trouwfeest er zal uitzien, weten Iserbyt en Fien zelf nog niet. “Wij zijn zelf eerder bescheiden en niet zo’n uitbundige feestvierders. Maar op die dag mag het misschien wel wat meer zijn.”