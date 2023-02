Eli Iserbyt pakt brons op het WK veldrijden

Mathieu van der Poel heeft zondag in het Nederlandse Hoogerheide voor de vijfde keer in zijn carrière de wereldtitel in het veldrijden bij de mannen elite veroverd. De Nederlander klopte Wout van Aert in een sprint. Het brons ging naar Eli Iserbyt, die de Nederlander Lars van der Haar van het podium hield.

Al in de eerste ronde gingen topfavorieten Van Aert en Van der Poel op avontuur. De verwachte tweestrijd was daarmee meteen een feit. Beide tenoren bleven tot vlak voor de meet bij elkaar. MVDP zette zijn sprint als eerste in, Van Aert kon hem niet van achteruit verschalken.

Van der Poel heeft zijn vijfde wereldtitel beet, na die van 2015, 2019, 2020 en 2021. Hij hijst zich naast de Zwitser Albert Zweifel, de Fransman André Dufraisse en de Italiaan Renato Longo. Erik De Vlaeminck blijft met zeven regenboogtruien recordhouder. Van Aert heeft drie wereldtitels achter zijn naam.

Tom Pidcock verdedigde zijn wereldtitel niet. De Brit maakte zijn plannen reeds op Nieuwjaarsdag in de marge van de GP Sven Nys bekend. Hij koos ervoor de voorbereiding op het wegseizoen in Spanje reeds aan te vatten.