Ons wielertalent wil ook dit jaar de wereld veroveren

Zondag trekt het wielerseizoen zich in Europa op gang met een UCI 1.2-eendagskoers in Spanje. Exact 36 dagen voor de Omloop, de traditionele opener van het klassieke voorjaar, geven wij de West-Vlaamse krijtlijnen van het wielerseizoen 2022 mee.

Quick-Step-Alpha Vinyl

Het WorldTourteam met CEO Patrick Lefevere en ploegleider Klaas Lodewyck telt vijf West-Vlaamse renners: Tim Declercq, Yves Lampaert, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant. Lampaert begint in Valencia en de Algarve en trekt via Parijs-Nice naar de klassiekers. Droomt nog altijd van die grote zege. “Maar ik jaag me niet op en ga gewoon mijn best doen zoals ik dat altijd doe. Zo’n klassieker komt niet op bestelling.” Ook Declercq en Van Lerberghe willen er staan in het voorjaar. Zij rijden eerst de Saudi Tour. Steels moet vanaf de UAE Tour afwisselend sprinters Cavendish, Jakobsen en Vernon bijstaan.

© BELGA

Vansevenant opent in de Ruta del Sol. Na de Vuelta van vorig jaar, zijn debuut in een grote ronde, wacht in mei waarschijnlijk zijn eerste Giro. Vansevenant maakt deel uit van de longlist van tien. “Ik ben heel goed uit de Vuelta gekomen en voel dat mijn motor groter is geworden.”

Declercq, Lampaert en Van Lerberghe hopen in juli op een Tourdeelname. “Maar het is in deze ploeg elk jaar redelijk knokken voor de plaatsjes, dus zal ik me opnieuw moeten bewijzen”, weet Declercq. Lampaert: “Anders wordt het voor mij de Vuelta.”

© BELGA

Programma’s Tim Declercq (contract tot eind 2023): Saudi Tour, Omloop Het Nieuwsblad Yves Lampaert (contract tot eind 2022): Ronde van Valencia, Ronde van de Algarve, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Nice, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix Stijn Steels (contract tot eind 2022): UAE Tour, GP Monseré Bert Van Lerberghe (contract tot eind 2023): Saudi Tour Mauri Vansevenant (contract tot eind 2023): Ruta del Sol, Faun-Ardèche Classic, Drôme Classic, Ronde van Italië

Lotto-Soudal

Het WorldTourteam met ploegleider Nikolas Maes telt één West-Vlaamse renner: Harm Vanhoucke, die in de Giro van 2020 én 2021 op een zucht van ritwinst strandde. Dit jaar echter geen Ronde van Italië, wel de Vuelta. De 24-jarige klimmer wil zich in 2022 vooral focussen op rittenkoersen van een week. “Ik heb vorig jaar gemerkt dat ik in die wedstrijden heel dicht kan eindigen.” Vanhoucke rijdt de Challenge Mallorca, Tour de la Provence, UAE Tour, Parijs-Nice, Ronde van Catalonië, Ronde van Turkije, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Hongarije en Dauphiné.

Programma’s Harm Vanhoucke (contract tot eind 2022): Challenge Mallorca, Tour de la Provence, UAE Tour, Parijs-Nice, Ronde van Catalonië, Ronde van Turkije, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Hongarije, Dauphiné Libéré, Ronde van Spanje

Harm Vanhoucke. (foto Belga) © BELGA

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Het WorldTourteam met ploegleider Pieter Vanspeybrouck telt drie West-Vlaamse renners: Tom Devriendt, Baptiste Planckaert en Gerben Thijssen, de ingeweken Limburger die sinds vorige zomer met zijn vriendin Shari Bossuyt in Stasegem woont. Devriendt zal deel uitmaken van de sprinttrein van Thijssen. “Ik zal dan ook voor een groot stuk zijn programma volgen”, aldus Devriendt. Thijssen rijdt in februari de Ster van Bessèges en UAE Tour. In juli trekt hij op hoogtestage als voorbereiding op de Vuelta. “Dat is het plan, maar er kan nog veel veranderen. Sowieso rijd ik één grote ronde.” Ook Devriendt staat op de longlist voor de Vuelta.

Planckaert begint aan zijn dertiende profseizoen in de GP La Marseillaise en Ronde van Oman. Daarna volgen Parijs-Nice en alle Vlaamse voorjaarsklassiekers tot en met Parijs-Roubaix. “Een grote ronde staat niet op de planning.”

Programma’s Tom Devriendt (contract tot eind 2022): UAE Tour, Ronde van Spanje Baptiste Planckaert (contract tot eind 2022): GP La Marseillaise, Ronde van Oman, Omloop Het Nieuwsblad, Le Samyn, Parijs-Nice, Nokere Koerse, GP Denain, Bredene-Koksijde Classic, E3 Saxo Bank Classic Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix Gerben Thijssen (contract tot eind 2023): Ster van Bessèges, UAE Tour, Ronde van Spanje

AG2R-Citroën

Het Franse WorldTourteam telt één West-Vlaamse renner: Stan Dewulf. De 24-jarige Stavelenaar start zijn campagne op 25 januari met een hoogtestage in de Sierra Nevada. “Mijn eerste koersen worden de Ruta del Sol, de Omloop en Le Samyn.” Na twee Vuelta’s wacht in juli ook heel misschien zijn Tourdebuut. “Maar als het dat niet wordt, rijd ik waarschijnlijk opnieuw de Vuelta.”

Programma’s Stan Dewulf (contract tot eind 2022): Ruta del Sol, Omloop Het Nieuwsblad, Le Samyn

Cofidis

Het Franse WorldTourteam telt twee West-Vlaamse renners: Piet Allegaert en Jelle Wallays. Allegaert begint zijn seizoen op Mallorca. “Via Bessèges, Almeria en Algarve bereid ik me voor op de Omloop en Kuurne. Daarna rijd ik zowat alle eendagskoersen tot en met Parijs-Roubaix.” Een grote ronde staat in 2022 niet op het programma van Allegaert. Dat geldt wel voor Wallays, die de Vuelta zal rijden. Hij begint pas in de Omloop aan zijn seizoen, want van 24 januari tot 24 februari wacht een stage in Calpe. “Daarna rijd ik alle eendagskoersen in België tot en met Parijs-Roubaix.”

Programma’s Piet Allegaert (contract tot eind 2023): Challenge Mallorca, Ster van Bessèges, Clasica Almeria, Ronde van de Algarve, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, GP Monseré, Nokere Koerse, GP Denain, Bredene-Koksijde Classic, E3 Saxo Bank Classic Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix Jelle Wallays (contract tot eind 2023): Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, GP Monseré, Nokere Koerse, GP Denain, Bredene-Koksijde Classic, E3 Saxo Bank Classic Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Vierdaagse van Duinkerke, BK op de weg in Middelkerke, Ronde van Polen, Ronde van Spanje

EF Education-Nippo

Het Amerikaanse WorldTourteam met ploegleider Ken Vanmarcke telt één West-Vlaamse renner: Jens Keukeleire. Hij bereidt zich via een Frans getint programma – GP La Marseillaise, Ster van Bessèges, Tour des Alpes Maritimes en Parijs-Nice voor op de klassiekers. “Daarin rijd ik, op uitzondering van de Amstel, alles van Sanremo tot Roubaix.” Keukeleire start in mei in principe ook in zijn vierde Giro. “Waarschijnlijk in dienst van Hugh Carthy en Esteban Chaves.”

Programma’s Jens Keukeleire (contract tot eind 2023): GP La Marseillaise, Ster van Bessèges, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Ronde van Italië

Israel Start-Up Nation

Het Israëlische WorldTourteam met ploegleiders Dirk Demol en Eric Van Lancker telt één West-Vlaamse renner: Sep Vanmarcke. De 33-jarige Anzegemnaar kent een winter met kopzorgen. “Door een valpartij in de Vuelta is Sep zijn knie anders gaan gebruiken”, legt trainer Luc Wante uit. “Daardoor is de spieropbouw in de heup verstoord en heeft hij last aan zijn knie gekregen. Sep heeft 50 dagen training verloren, maar Lieven Maesschalck en zijn team hebben het probleem nu bijna opgelost gekregen. De grote klassiekers zijn nog een eind weg, maar we moeten afwachten. Met twee uur fietsen per dag komen we er niet.” Ploegleider Demol bekijkt het positief. “De laatste week van de ploegstage heeft Sep goed kunnen meetrainen. We moeten nu niet panikeren. Er is nog een tijd te gaan tot zijn koersen.” Vanmarcke is altijd al een renner geweest die vroeg in het seizoen in uitstekende doen was. Komt zijn conditiepiek nu een maand later? Demol: “Misschien is het wel goed voor Sep dat hij een keer verplichte rust heeft moeten nemen.”

Sep Vanmarcke. (foto Belga) © BELGA

Programma’s Sep Vanmarcke (contract tot eind 2023): nog onduidelijk

Team DSM

Het Nederlandse WorldTourteam telt één West-Vlaamse renner: Henri Vandenabeele. De 21-jarige neoprof uit Dentergem stond als belofte twee keer op het eindpodium van de Baby Giro. Hij begint zijn seizoen in de Ronde van Oman en wil vooral ervaring opdoen in de kleinere rittenkoersen. “Normal is er voor mij in 2022 nog geen grote ronde gepland, maar dat kan nog wijzigen.”

Programma’s Henri Vandenabeele (contract tot eind 2023): Ronde van Oman

Alpecin-Fenix

Het procontinentale team met ploegleider Gianni Meersman telt maar liefst zeven West-Vlaamse renners: Floris De Tier, Xandro Meurisse, Edward Planckaert, Jonas Rickaert, Guillaume Van Keirsbulck, Gianni Vermeersch en Julien Vermote. Vermeersch eindigde vorig jaar, als meesterknecht van Mathieu van der Poel, in de top tien van onder meer de Ronde van Vlaanderen. “Zijn rol dit voorjaar hangt af van de situatie rond Mathieu (die met de rug sukkelt, red.)”, vertelt sportief manager Christoph Roodhooft. “Als Gianni vanuit de schaduw kan komen, is dat een heel andere manier van koersen. Afwachten.” Ook Rickaert, die een contract tot eind 2025 tekende, wordt een belangrijke pion in het voorjaar. “Wij hebben hem die kans als leadout gegeven en hij heeft die gegrepen. De puzzelstukjes zijn in elkaar gevallen.” Planckaert heeft vorig jaar punten gescoord in de Ronde van Burgos. “Zijn ritzege daar was straf. Hopelijk verdwijnt die vervelende blessure aan zijn voet (na een aanrijding, red.) helemaal naar de achtergrond en haalt hij het niveau dat wij voor ogen hebben. Edward heeft zijn plaats in de leadout en kan door zijn polyvalentie overal ingezet worden.”

Van Meurisse wordt gehoopt dat hij het niveau van eind 2021 doortrekt. “Zijn programma zal in grote lijnen hetzelfde zijn: het voorjaar en daarna de selectie voor de Tour proberen te halen.” Ook Rickaert rijdt wellicht de Tour, die ook een optie is voor Vermeersch. De Tier neigt opnieuw naar de Vuelta. Roodhooft: “In het middengebergte is hij een belangrijke pion voor Jay Vine. Voor eigen rekening rijden, zoals vroeger in de Brabantse Pijl en Amstel, zit er niet meer in.”

Tot slot: de twee verloren zonen. Van Keirsbulck reed vorig jaar bij het continentale team van Alpecin-Fenix. “Tot het BK liep het niet zoals gewenst, maar op het einde van het seizoen is Guillaume geëvolueerd naar iemand met wie we aan de slag kunnen. Als hij zijn beste niveau haalt, kan hij in het grote werk ingeschakeld worden en in sommige koersen zijn eigen kans gaan.” Vermote kwam in 2021 niet in actie. Roodhooft: “Het is moeilijk om daar nu iets over te zeggen. We verwachten dat alles op een bepaald moment oké zal zijn, maar het blijft toch afwachten.”

Programma’s Floris De Tier (contract tot eind 2022): onduidelijk Xandro Meurisse (contract tot eind 2022): Saudi Tour, Ronde van de Algarve, Omloop Het Nieuwsblad Edward Planckaert (contract tot eind 2023): onduidelijk Jonas Rickaert (contract tot eind 2025): onduidelijk Guillaume Van Keirsbulck (contract tot eind 2022): onduidelijk Gianni Vermeersch (contract tot eind 2022): onduidelijk Julien Vermote (contract tot eind 2022): onduidelijk

Gianni Vermeersch. (foto Belga) © BELGA

Sport Vlaanderen-Baloise

Het procontinentale team met manager Christophe Sercu en ploegleider Hans De Clercq telt drie West-Vlaamse renners: Vito Braet, de ingeweken Lindsay De Vylder en Aaron Verwilst. “Van een neoprof als Vito verwachten we niets”, geeft De Clercq aan. “Tests wijzen uit dat hij bij de betere renners van onze ploeg zou moeten zijn, al komt er in koers natuurlijk veel meer bij kijken. We zullen hem dit voorjaar van alles laten proeven. Op termijn verwacht ik wel iets van hem.” De Vylder was vorige zomer op de Spelen in Tokio nog reserve voor pistiers Kenny De Ketele en Robbe Ghys, maar focust nu op de weg. De GP La Marseillaise en Ster van Bessèges worden zijn eerste wedstrijden van 2022. “Pas half april wacht de eerste pistemeeting, dus kan Lindsay zich voor de volle 100 procent op het voorjaar voorbereiden. Dat is helemaal zijn ding. Hij kan iets en heeft me vorig jaar al een paar keer aangenaam verrast.” Verwilst ten slotte begint na twee moeilijke campagnes aan zijn vijfde seizoen bij de ploeg in de Challenge Mallorca. “De adelbrieven die Aaron bij zijn profdebuut kon voorleggen, zijn er niet uitgekomen. Maar door de vele pech en op basis van enkele flitsen hebben we beslist om hem nog een kans te geven.We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. Hopelijk krijgen we die in 2022 te zien.”

Opvallend: met Loïc Segaert, broer van Europees juniorenkampioen tijdrijden Alec, haalde Sport Vlaanderen-Baloise een tweede physical coach naast Ward Vande Capelle aan boord. Segaert begeleidt vier renners. De Clercq: “Loïc is een jonge gast die bij de nieuwelingen en junioren nog met heel wat van onze renners heeft gekoerst. De tandem Loïc-Ward is tijdens de voorbije ploegstage in het Spaanse Calpe een echte aanwinst gebleken.”

Programma’s Vito Braet (contract tot eind 2023): Challenge Mallorca, Ronde van Antalya Lindsay De Vylder (contract tot eind 2022): GP La Marseillaise, Ster van Bessèges, Ruta del Sol Aaron Verwilst (contract tot eind 2022): Challenge Mallorca, Ronde van Murcia, Clasica Almeria, Jaén Paraiso Interior

Bingoal-Pauwels Sauces-WB

Het procontinentale team telt vijf West-Vlaamse renners: Louis Blouwe, Cériel Desal, Timothy Dupont, Arjen Livyns en Kenny Molly. Neoprofs Blouwe en Desal vieren hun profdebuut in Zuid-Frankrijk. Blouwe start in de GP La Marseillaise en Ster van Bessèges. Desal rijdt Bessèges en de Ronde van Antalya. “Hopelijk kan ik daarna één van de twee koersen van het Vlaamse openingsweekend betwisten”, aldus de kleinzoon van Benoni Beheyt. Dupont, Livyns en Molly openen hun campagne in de Ronde van Valencia. Dupont mag daarna ook voor sprintsucces gaan in Antalya, terwijl Livyns zijn uitstekende februarimaand van 2021 mag proberen te herhalen in de Ronde van Murcia, Jaén Paraiso Interior (de Spaanse Strade Bianche) en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Hij onderging begin deze maand echter een operatie aan zijn meniscus, een gevolg van zijn val in Parijs-Roubaix. Molly ten slotte betwist in februari ook nog de Tour des Alpes Maritimes et du Var, Faun-Ardèche Classic en Drôme Classic. “Maar eerst zien wat dat zal geven met corona…”, grijnst hij.

Timothy Dupont. (foto Belga) © BELGA

Programma’s Louis Blouwe (contract tot eind 2023): GP La Marseillaise, Ster van Bessèges, Ronde van Oman Cériel Desal (contract tot eind 2023): Ster van Bessèges, Ronde van Antalya Timothy Dupont (contract tot eind 2022): Ronde van Valencia, Ronde van Antalya Arjen Livyns (contract tot eind 2023): Ronde van Valencia, Ronde van Murcia, Jaèn Paraiso Interior, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Classic Loire Atlantique, GP Chôlet, E3 Saxo Bank Classic Harelbeke, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix Kenny Molly (contract tot eind 2023): Ronde van Valencia, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Faun-Ardèche Classic, Drôme Classic

Arkéa-Samsic

Het Franse procontinentale team telt twee West-Vlaamse renners: Benjamin Declercq en Christophe Noppe. De jongere broer van Tim kende een moeilijk 2021, waarbij hij een operatie aan de liesslagader moest ondergaan. Zijn seizoensstart is voorzien in de Saudi Tour. “Daarna rijd ik Almeria, Jaen, Haut-Var en het Vlaamse openingsweekend.” Noppe, die vorige week voor de eerste keer papa werd, begint zijn campagne in de Challenge Mallorca. “In maart betwist ik sowieso alle eendagskoersen in België.”

Arkéa-Samsic verwierf dit jaar startrecht in Giro, Tour en Vuelta. “Ik hoop op mijn eerste grote ronde, maar de plaatsjes zijn duur”, vertelt Declercq. “Hopelijk kan ik met een goed seizoen een selectie voor de Vuelta afdwingen.” Ook Noppe hoopt daarop. “Maar de Vuelta valt in een periode dat er veel wedstrijden in België zijn. Als snelle man kan ik daarin veel broodnodige UCI-punten sprokkelen. Ik vrees er dus voor…”

Programma’s Benjamin Declercq (contract tot eind 2022): Saudi Tour, Clasica Almeria, Jaèn Paraiso Interior, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne Christophe Noppe (contract tot eind 2022): Challenge Mallorca, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, GP Monseré, Ronde van Drenthe, Nokere Koerse, Bredene-Koksijde Classic, Gent-Wevelgem

B&B Hotels-KTM

Het Franse procontinentale team telt drie West-Vlaamse renners: Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop. Debusschere en Lietaer beginnen hun seizoen in de Saudi Tour en Ronde van Oman. “Mijn rol binnen de ploeg blijft hetzelfde: onze snelle mannen bijstaan”, aldus Debusschere, die nog niet weet of hij dit jaar de Tour zal betwisten. Lietaer rijdt in maar meer dan waarschijnlijk Parijs-Nice. “Maar de officiële selectie is nog niet bekend. En aangezien mijn ploeg van de grote rondes enkel de Tour mag rijden, is het mijn ambitie om er daar bij te zijn. Maar laat ons beginnen met het begin.” Warlop begint zijn seizoen in Valencia. Murcia, Jaen, Omloop en Kuurne. “Over een grote ronde is er nog niet gesproken, maar ik sta er zeker voor open.”

Programma’s Jens Debusschere (contract tot eind 2023): Saudi Tour, Ronde van Oman Eliot Lietaer (contract tot eind 2022): Saudi Tour, Ronde van Oman, Faun-Ardèche Classic, o.v. Parijs-Nice Jordi Warlop (contract tot eind 2023): Ronde van Valencia, Ronde van Murcia, Jaèn Paraiso Interior, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne

Go Sport-Roubaix Lille Métropole

Het Franse continentale team telt één West-Vlaamse renner: Emiel Vermeulen. “Ik start mijn seizoen zoals gewoonlijk in de Ster van Bessèges en Tour de la Provence. In maart staan Le Samyn, Lillers, Chôlet, Route Adélie en La Roue Tourangelle op mijn programma.”

Programma’s Emiel Vermeulen (contract tot eind 2022): Ster van Bessèges, Tour de la Provence, Le Samyn, GP Lillers, GP Chôlet, Route Adélie, La Roue Tourangelle

Tarteletto-Isorex

Het continentale team telt twee West-Vlaamse profs: Maxime De Poorter en Gianni Marchand. De Poorter opent in Gent-Staden, Le Samyn en de GP Monseré. De ploeg moest snoeien in zijn programma: de Ronde van Gabon werd afgelast en voor de Ronde van Antalya werd het niet weerhouden. Marchand begint zijn seizoen eind februari in de Ronde van Rwanda. “Hopelijk gaat alles door met corona…”

Programma’s Maxime De Poorter (contract tot eind 2022): Gent-Staden, Le Samyn, GP Monseré Gianni Marchand (contract tot eind 2022): Ronde van Rwanda

Minerva Cycling Team

Het nieuwe continentale team telt één West-Vlaamse prof: Thomas Joseph. “Ik werk nu iets minder en kan meer op de koers focussen”, vertelt de Kemmelnaar. “Voor de eerste keer in mijn leven ging ik in december al eens op stage en momenteel vertoef ik met de ploeg op trainingskamp in Mallorca, waar we aan de Challenge Mallorca deelnemen. In maart rijden we 1.1-koersen in België en Nederland.” Joseph rijdt al sinds 2015 op continentaal niveau. “Ik heb al veel gezien en meegemaakt, maar voor een nieuw team op dit niveau doet men het echt heel goed. Ik wil deze kans dan ook met beide handen grijpen.”