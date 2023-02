E3 Saxo Bank Classic onthult identiteit van mysterieuze vrouw op banner

De banner van de E3 Saxo Bank Classic werd vorige week voorgesteld. Ditmaal prijkt een dame, getooid in een zwart kleed met zwarte hoed en blauwe pluim, op die banner. Nu is haar identiteit ook bekend: het gaat om ex-profwielrenster Ine Beyen uit De Haan.

Naast de foto lees je de leuze “Laat ons spreken over de koers”, terwijl de dame het zwijgen of sst-gebaar maakt. Er komen 130 van deze banners in heel Vlaanderen.



De nieuwe banner volgt die met Michel Wuyts en zijn rode rollator op. Het jaar daarvoor was ‘Germaine houdt dit jaar haar handen thuis’, een allusie op het feit dat de E3 Harelbeke door de coronapandemie in 2021 noodgedwongen moest georganiseerd worden zonder publiek, de trigger. In 2020 was er de banner ‘Kampioen zijn is plezant’ waarin Greg Van Avermaet te zien was als Carmen, Eddy Planckaert als Xavier, Patrick Lefevere als Boma, Johan Museeuw als Marcske, Freddy Maertens als Oscar en Peter Van Petegem als DDT.

En nu prijkt dus ex-profwielrenster Ine Beyen op de affiche: