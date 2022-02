Michel Wuyts in hoofdrol op nieuwe banner van 65ste E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke

De nieuwe banner van E3 Saxo Bank Classic is ludiek en braaf, zeer braaf, maar heeft traditiegetrouw een dubbele bodem. “De slogan ‘Nooit te oud voor de koers in Harelbeke’ houdt meer in”, knipoogt woordvoerder Jacques Coussens. Ditmaal prijkt Michel Wuyts op de banner. Hij duwt een rollator met koersstuur vooruit, gehuld in een rode trainingvest. Het geheel is een knipoog naar de leeftijd van Michel Wuyts (65) en het 65-jarige bestaan van de WorldTourkoers E3 Harelbeke.

De voorstelling van de nieuwe banner van E3 Saxo Bank Classic, de vroegere E3 Prijs Harelbeke, is altijd omgeven met de nodige spanning en nieuwsgierigheid wat het worden zal: ondeugend tot zeer ondeugend, meer dan af en toe ludiek, vernieuwend tot doordenkertje en meer? De 14de banner op rij lost alle verwachtingen in. De banner is dit keer op het eerste gezicht eerder braaf én ludiek met een oudere man die zijn looprekje met fietsstuur voortduwt en sportief lijkt. Bij beter kijken herken je echter sportpresentator Michel Wuyts die al jarenlang de E3 koers becommentarieert op Sporza én het showgedeelte in de E3 Arena in Harelbeke aan elkaar praat. Hij wordt 65 jaar en moest stoppen bij de nationale omroep VRT wegens pensioen. “Dat is net de link, want onze wielerwedstrijd is ook 65 jaar jong”, aldus woordvoerder Jacques Coussens.

Ferrarikleur

Jacques speelde al lang met het idee om Michel ooit eens op de banner te laten figureren. “Hij heeft geen seconde geaarzeld om ja te zeggen. Het is een ferme knipoog naar ouder worden op een mooie manier. Onze slogan ‘Je bent nooit te oud voor de koers’ betekent eigenlijk dat je nooit te oud bent om te doen wat je wil doen. Wij maken elk jaar een banner om de datum van onze koers bekend te maken, meer moet je daar nooit achter zoeken”, aldus Jacques.

“Het is een eer om gevraagd te zijn. Ik ben overstag gegaan voor de rode Ferrarikleur, de wieltjes en het koersstuur van mijn looprekje”, lacht Michel Wuyts. “En inderdaad, ik zal blijven doen wat ik graag doe. Zo lang het kan, want wanneer ben je oud?”

Controverse

Voor grote commotie en controverse zorgde de banner van 2019 ‘Wie kroont zich tot prins in Harelbeke?’ waarop twee gebodypainte vrouwen een kikker vormden. De UCI tikte de organisatoren hiervoor zelfs op de vingers waardoor de banner uit het straatbeeld verdween. In 2015 was er ook al commotie met de banner van de E3 Harelbeke. Daar zorgde toen een opspelende damesjurk met blauwe slip voor. De spreuk was ‘Wie knijpt ze in Harelbeke?’. Toen ook moest die banner na enkele dagen uit het straatbeeld verdwijnen.

Deelnemende teams

Alle WorldTeams, 18 in totaal, zakken op vrijdag 25 maart af naar Harelbeke om er te starten in de 65ste editie van de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke. Daarnaast kregen Alpecin-Fenix en het Franse TotalEnergies al startrecht. Dit door hun prestaties in de UCI-ranking. Maandag maakten de organisatoren bekend dat ook Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal Pauwels Sauces WB, B&, B Hotels-KTM, UNO-X Pro en Bardiani startrecht krijgen.

“We schermen onze deelnemende ploegen en renners toch nog af van de toeschouwers. Dat moet zo volgens het ruime protocol dat we kregen vanuit de UCI. Zo zullen de fans niet in de rennerspaddock mogen lopen. Maar de wielerfans krijgen de kans alle deelnemende renners te zien op ons startpodium. Ook investeerden we verder in de veiligheid van de renners onderweg. Met de firma Boplan gaan we nu ook paaltjes die langs de weg staan beter signaleren. En we blijven natuurlijk verder werken met de ‘totems’, de borden met geluid en de speciale schuine afsluitingen aan de aankomstzone”, besluit Johan Wastyn.

De trofee

Traditiegetrouw wordt ook de trofee voorgesteld op de presentatie van de banner. Het kunstwerk, het elfde op rij, is opnieuw van de hand van Marc Vanhecke.

Marc Vanhecke maakte de trofee voor deze editie. © foto LOO

“Het kreeg de naam Het Peloton en stelt 25 renners voor. Je ziet renners met het hoofd diep naar beneden en dat wil zeggen dat ze nog aan het sprinten zijn en denken aan winst. Andere renners zie je dan weer iets meer rechtop en die beseffen dat ze niet gaan winnen. De winnaar steekt zijn handen al in de hoogte omdat hij zeker is van de winst. Dat is mijn filosofie achter dit werk”, duidt Marc, die er slechts enkele uren aan bezig was.