Op pad met de roedel van The Wolfpack: beste wielerteam ter wereld stelt voor vierde jaar op rij uniek fotoboek voor

2021 was voor The Wolfpack opnieuw een jaar om duimen en vingers van af te likken. De roedel toprenners van pater familias Patrick Lefevere bij Deceuninck-Quick-Step reeg opnieuw de overwinningen aan elkaar. Het hele seizoen – de successen, maar ook de mindere momenten – heeft huisfotograaf en Moorsledenaar Wout Beel (35) op een prachtige manier in beeld gebracht in ‘The Wolfpack Way’. Wij schotelen je al enkele pakkende foto’s voor.

Vreugdetranen in de Tirreno-Adriatico

Julian Alaphilippe, die zichzelf dit jaar ook als wereldkampioen opvolgde, wist de tweede rit in de Tirreno-Adriatico op zijn naam te schrijven, tot grote vreugde van verzorger Yankee Germano. “Dit toont hoe goed onze hele ploeg aan elkaar hangt. We zijn één grote familie, van toprenner tot de mensen die ervoor zorgen dat de volgwagens netjes gepoetst zijn. Dat maakt het ook zo mooi.”

Het grote gelijk van Patrick

Afgeschreven voor het topwielrennen en als bij toeval in de Tour de France beland, maar Mark Cavendish won er vier ritten, evenaarde het record van Eddy Merckx en nam de groene trui mee naar huis. “Allemaal dankzij Patrick Lefevere, want hij haalde Mark uit de vergeethoek. Na zijn eerste ritwinst in Fougères nam hij de groene trui over van Julian Alaphilippe, die hier op de achtergrond staat te glunderen. Meer symbolische waarde kan je op een foto niet vastleggen, denk ik.”

Onbewuste erehaag voor Asgreen

Ook de Ronde van Vlaanderen ging dit jaar naar Deceuninck-Quick-Step. “Kasper Asgreen wist met zijn euforie geen blijf, net na de aankomst. En ook fysiotherapeut Steven Vrancken en masseur Kevin Verstaen waren door het dolle heen. Door elkaar een vuistje te geven, vormen ze onbewust een triomfboog of erehaag voor Kasper. Ik ben enorm trots op dit beeld”, aldus Wout Beel.

The Godfather in de Vlaamse Ardennen

De absolute lievelingsfoto van Wout Beel zelf. De overwinning in de Ronde van Vlaanderen (met Kasper Asgreen, red.) werd uiteraard gevierd. Je ziet de jonge uitbundigheid bij de zingende coureurs, terwijl Patrick Lefevere zichtbaar onverstoorbaar verder zijn steak aan het opeten is. Alsof zijn honger nog altijd niet gestild was. Deze foto hangt groot in mijn woonkamer uit, ik vind zelfs dat hij een beetje Godfather-allures heeft.”

Fabio is back

In de Vuelta won Fabio Jakobsen liefst drie ritten. “Na zijn horrorcrash op 5 augustus 2020 zijn ultieme revanche. Dieter Lefevere, zoon van Patrick, maakte toen deel uit van het team en had aan ons hotel een spandoek voor Fabio opgehangen. Fabio is back, zoveel was die dag wel duidelijk.”

De worst van Mauri

Mauri Vansevenant schreef op 7 maart de GP Industria & Artigianato-Larciano in Italië op zijn naam en mocht, naast een uit de kluiten gewassen trofee, ook een enorme mortadellaworst mee naar huis nemen. “Die was echt gigantisch”, glimlacht Wout. “We hebben er met het hele team wéken plezier aan gehad.”

Sant in eigen land/dorp

Yves Lampaert werd op 16 juni Belgisch kampioen tijdrijden in zijn eigen Ingelmunster. Een prestatie die het hele dorp op stelten zette. “Ik heb al veel koersgekte gezien, maar die dag was echt ongezien”, zegt Wout. “Prachtig weer, duizenden supporters langs de weg en de local hero die met de bloemen aan de haal gaat. Het was het scenario van een jongensboek dat tot leven kwam.”

Win jouw exemplaar!

‘The Wolfpack Way’ is uitgegeven bij Lannoo, telt 240 pagina’s en kost 39,99 euro.