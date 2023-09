Titelhouder Roeselare treft Gent in achtste finales van Beker van België volley

Titelhouder Roeselare is dinsdag bij de loting voor de achtste finales van de Beker van België volleybal voor mannen aan Gent gekoppeld. De winnaar van dit duel treft in de kwartfinales Lint of Guibertin.

Aalst gaat op bezoek bij Hellvoc en kruist bij een zege de degens met Achel of Haacht.

In de andere tabelhelft start Menen als favoriet thuis tegen Booischot en ontvangt Genk Borgworm. Maaseik staat voor een makkelijke opdracht tegen Guibertin B en mag al uitkijken naar een kwartfinale tegen Antwerpen of Leuven.

De precieze data van de wedstrijden moeten nog worden vastgelegd. De finale vindt net als de voorbije jaren plaats in het Antwerpse Sportpaleis op 10 of 11 februari 2024.

Bij de vrouwen neemt bekerwinnaar Asterix Beveren het in de achtste finales op tegen Limal Ottignies. Wellen of Oudegem wacht in de volgende ronde.

Michelbeke werd aan Noorderkempen gekoppeld en de winnaar van dat duel botst op Roeselare of Genk.

De andere tabelhelft brengt een confrontatie tussen Lint en Gent, waarvan de laureaat het opneemt tegen Tongeren of Tchalou.

Vamos Sint-Gillis-Waas speelt tegen Antwerpen en de winnaar ontmoet in de kwartfinale Charleroi of Leuven.