Seizoen voor Basil Dermaux al voorbij nog voor het begonnen is: “Volgende week operatie”

De pechvogel van Decospan Volley Menen is ongetwijfeld Basil Dermaux. De 20-jarige hoofdaanvaller scheurde zijn voorste kruisband van de knie en moet zes maanden revalideren. De sportieve cel gaat met beperkte middelen op zoek naar een vervanger.

“Op training met de nationale ploeg kwam ik neer en ging ik door de knie”, doet Basil zijn relaas. Hoewel hij er nog op kon stappen en het aanvankelijk niet zo erg leek, zorgde een scan in het ziekenhuis voor de harde realiteit. Dermaux scheurde zijn voorste kruisband van de knie en moet zeker 6 maanden revalideren. Een persoonlijke ramp voor het jonge talent dat bij Menen in principe helemaal zou ontbolsteren de komende maanden. “Dit is een serieuze tegenvaller”, weet coach Frank Depestele. “Hij doorliep een veel te zware zomercampagne met de nationale ploeg en dat maakt me toch wel boos. Ik weet niet of we dit hadden kunnen vermijden maar ik denk toch dat de kans kleiner zou geweest zijn, had Basil een rustiger programma met de Red Dragons afgewerkt.”

De tweede opposite is Eliot de Vleescchouwer, amper 18 en komende van de volleybalschool. Hij heeft er een succesvolle zomer opzitten met de Young Red Dragons. “En toch kunnen we nu nog niet alle verantwoordelijkheid op zijn schouders leggen”, beseft Depestele. “Eliot is talentvol maar hij moet toch nog stappen zetten op het hoogste niveau. Of we nog een vervanger aantrekken voor Dermaux? Dat zal moeten, vrees ik. Je kunt geen volledig seizoen meedraaien aan de top met amper 1 jonge opposite. Het bestuur bekijkt de opties. De kans dat er op korte termijn iemand bijkomt, is bijzonder groot.”