Receptie-hoek Simon Plaskie is nu al de seizoensrevelatie bij Knack Volley: “Ik wil mezelf blijven bewijzen”

Te beginnen met het winnen van de League Cup speelde Knack Volley sinds die 10 oktober al acht officiële wedstrijden. Receptie-hoek Simon Plaskie (22) speelde alles en dat is meer dan in zijn debuutseizoen de jongste competitie. Nu al ontpopt hij zich tot dé seizoensrevelatie.

De nog altijd maar 22-jarige Antwerpenaar maakte vorig seizoen samen met dat ander jong talent Seppe Rotty de overstap van de Menense buren. Simon Plaskie volgde zijn middelbare studies aan de volleybalschool. Met de nationale jeugdploegen haalde hij met onder meer D’Heer en Reggers als ploegmaten zilver op het EK in 2017 en later bij de juniores twee keer brons. Hij debuteerde in de nationale competitie bij Caruur Gent waar hij twee seizoenen bleef en trok dan naar Menen. Om na één seizoen de overstap te maken naar Knack Roeselare.

“Als een topploeg passeert, mag je als jonge speler niet aarzelen. Ook al weet je dat de concurrentie enorm groot is met alleen topspelers in het team. Dat eerste jaar zal vooral een aanpassingsjaar worden”, vertrouwde Plaskie ons vorig seizoen bij zijn voorstelling op deze bladzijden toe.

Letsel

Dat werd het uiteindelijk ook, al kende hij mee door blessures een verstoord seizoen. “Er was ook op fysiek vlak een aanpassing aan de hogere intensiteit waarmee het volleybal bij Knack bedreven werd. De omschakeling van één training per dag bij Menen naar twee trainingssessies bij Roeselare was niet simpel. Ik sukkelde bovendien geruime tijd met een letsel aan de patellapees waardoor ik een tijd niet voluit kon gaan. En toen dat euvel door een adequate behandeling verholpen was, verzwikte ik in januari mijn enkel, wat enige inactiviteit noodzaakte. Mentaal was het wel zwaar om dat te verwerken. Al had dat dan het voordeel dat ik mijn lichaam beter leerde kennen. Die ervaringen neem ik alvast mee in mijn verdere volleyballoopbaan. Een sportloopbaan bestaat inderdaad niet alleen uit sportieve successen. Ook uit de tegenslagen leer je heel wat.”

Uiteindelijk kon Plaskie over heel het seizoen in de reguliere competitie en play-offs zes basisplaatsen verzamelen naast een aantal wedstrijden waarin hij als wisselspeler ingezet werd. “Ik had uiteraard meer verwacht van dat debuutjaar. Al is het zo dat ik dan via de trainingsarbeid op hoog niveau heel wat progressie maakte en zowel fysiek als technisch stappen vooruitzette.”

Basisspeler

De aanloop naar zijn tweede seizoen verliep dan vlekkeloos. Hij kon heel de seizoensvoorbereiding afwerken bij de club. “Na een deugddoende vakantie in juli werd bij Knack al begin augustus de voorbereiding op het nieuwe seizoen ingezet. Dat is vroeger dan bij alle andere clubs. Voor mij waren die ruim twee maanden tot de eerste officiële wedstrijd heel belangrijk. Ik kon volledig blessurevrij en fysiek fit voluit gaan. Omdat er niet direct wedstrijden volgden, was dat mentaal wel een zware periode. Maar ik kon de focus vooral op mijn eigen mogelijkheden en progressie leggen. En dat rendeerde. Vooral aanvallend zette ik grote stappen. Dat leerden de oefenwedstrijden die later volgden mij. Ik kreeg dan ook het volle vertrouwen van de trainer toen de officiële wedstrijden er aankwamen.”

Terecht overigens, wat de scoutingscijfers illustreren. Bijna de helft van de wedstrijden werd hij topscorer met onder meer in de 1-3 gewonnen competitiewedstrijd in Guibertin in totaal 22 punten. In de bekerwedstrijd op Guibertin die 0-3 gewonnen werd, tekende hij voor 14 punten. Nooit bleef hij uit de dubbele cijfers. Het maakt dat Plaskie met vertrouwen naar de heel drukke, directe toekomst kijkt.

“Het seizoen is natuurlijk nog maar begonnen, maar die goede start is mooi meegenomen. Ik voel dat ik een belangrijke speler kan worden voor Knack en dat geeft vertrouwen. Het verhoogt natuurlijk wel de druk om dat niveau te blijven aanhouden. Maar dat is zeker geen negatieve druk, het motiveert integendeel om jezelf te blijven bewijzen.”

Zondag al komt Maaseik naar de Tomabelhal. “Dat zijn altijd leuke confrontaties waar je naar uitkijkt. Wij leven van wedstrijd naar wedstrijd en nu kan ik profiteren van de lange, voor mij heel positief verlopen, seizoensvoorbereiding.”

Champions League

Ook naar de wedstrijden in de Europese Champions League kijkt Plaskie uit. Te beginnen op 23 november thuis tegen Ziraat Ankara. “Wij zitten in een moeilijke poule met de meervoudige Champions League-winnaar Kedzierzyn en de Turkse topploeg Ziraat Ankara naast een Bulgaarse of Griekse ploeg, dat wordt komend weekend uitgemaakt. Het jongste seizoen kende die Europese campagne met de finale van de CEV Cup een schitterend verloop. Wij weten wel dat wij de Champions League moeilijk kunnen winnen. Maar de ploeg is er stilaan klaar voor om weer een succesvolle campagne af te werken. Vorig seizoen beleefde ik die vanuit de huppelhoek mee, ik hoop deze campagne een belangrijkere rol te spelen”, blikt Plaskie op die drukke periode vooruit.

Zondag 12 november om 18 uur: Knack Roeselare – Greenyard Maaseik.