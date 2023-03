Menen start de play-offs met oplawaai van Gent

Een bedroevend zwak Menen heeft op de openingsspeeldag van de play-offs een pak rammel gekregen van Gent. Het werd 0-3 met 19-25, 16-25 en 19-25 als setstanden.

Hoe had Menen de bekerfinale verteerd? Dat was de hamvraag. Afgaande op de trainingen van deze week leek dat niet zo goed te zijn want na een paar dagen pauze hadden de jongen van Frank Depestele het moeilijk. Gent had vorige week niet gespeeld maar acteerde voordien ook wisselvallig. Het kon dus alle kanten uit voor Ver Eecke, Colson, De Vries, Vandecaveye en Brems die terugkeerden naar de vroegere stal waar er van de 1250 fans van vorige week maar weinig overbleven om hun team aan te moedigen. Depestele begon met dezelfde spelers die vorige week in het Sportpaleis ten onder gingen.

Receptioneel kwam Menen zwak uit de startblokken en dat zette Caruur al direct op 1-4, Van Hoyweghen milderde tot 6-7. Dan herviel Decospan weer in het oude receptiezeer: Depestele gaf zijn troepen een bolwassing bij 8-12. Hänninen hield zijn ploeg nadien in het spel met sterk opslagwerk (13-16). Dermaux liet zich aanvallend weer gelden, Gent kwam desondanks niet meer in de problemen omdat het stevig bleef opslaan.

Dat gebeurde ook bij de start van het tweede spel met Kjaer, Menen weer in de achtervolging (1-4). Bille stond ondertussen op het parket om de receptie te verstevigen, Capet serveerde zijn team weer langszij (5-5). Lang duurde de Meense vreugde niet en Depestele wisselde Van Hoyweghen en Dermaux door Ocket en Kindt bij 9-13. Grote zorgen bij de thuisploeg. Ook Capet betaalde het gelag met een wissel maar Gent had toen al een 9-15-kloof uitgebouwd. Het Meense niveau flirtte met het vriespunt, de bezoekers zagen het graag gebeuren: 13-22. Een ware afstraffing.

Net zoals in de vorige twee spelletjes kwamen de bezoekers weer op 1-4. Menen hield de schijn hoog door de scheve situatie recht te zetten (10-8, 12-9 en 15-13), veel overtuiging zat er nog altijd niet in, vechtlust des te meer. Toch was het Gent dat de tegenstander weer helemaal aftroefde: 15-19. Colson maakte een eind aan de Meense calvarietocht. Op die manier zou het wel eens een zeer lastige nacompetitie kunnen worden voor Depestele en de zijnen.

Volgende wedstrijd is komende vrijdag al voorzien tegen de buren uit Knack. We krijgen dus een heruitgave van de bekerfinale. Roeselare speelt dinsdag wel nog een Europese halve finale.