Menen kan secuur Knack maar heel even doen twijfelen

Roeselare blijft op kampioenenschema na een relatief eenvoudige zege in Menen (0-3 met 16-25, 29-31 en 19-25 als setstanden). Alleen in de tweede set kregen de mannen van Vanmedegael het maar even benauwd. Decospan speelde bij momenten behoorlijk maar liet zich ook weer bij momenten helemaal wegspelen.

Menen en Roeselare. Twee buren die met gans andere vibes naar de derby toeleefden. Bij Decospan toch een bedrukte sfeer deze week na de compleet mislukte start in de play-offs. Bij Knack overheerste de euforie na de straffe Europese zege tegen Piacenza eerder deze week. Bij Roeselare verving Leite de Noor Fasteland. Geen verrassingen in de basis van Depestele waar Dermaux de voorkeur blijft krijgen op Kindt.

Hoewel Hänninen startte met een ace, had Menen het aanvankelijk lastig tegen de blauwhemden. Kukartsev was net als zo vaak niet af te stoppen, Rotty maakte er met twee winnende opslagen 6-12 van. Niets, maar dan ook niets leek erop te wijzen dat Knack nog weerstand zou krijgen van de slappe Menenaars. Kukartsev pompte er nog een ace bij: 9-16. Nadien toonde de Argentijn ook zijn defensieve kunsten. Wat een speler toch! Vanmedegael nam voor de zekerheid toch even een time-out wanneer Capet twee keer op een rij serverend toesloeg (14-20). De set was toen al lang gespeeld.

Weinig opwinding bij het begin van het tweede spel met een handvol directe missers. Tussen alle afval bleef Knack wel het best overeind: 5-8 na drie geslaagde aanvallen van Leite. Decospan krabbelde stilaan recht en ook het thuispubliek kon voor het eerst rechtveren bij 10-11 na een blok van Van de Velde. Nadien volgden nog een paar spectaculaire punten maar te weinig om zand in de Knackmachine de strooien. Capet vond wel weer de aansluiting bij 18-19, Kukartsev en Leite diepten de kloof weer uit. Nadien nam Capet het weer over: 22-23. En bijna uit het niets kwam Menen langszij na een zeldzame outsmash van Kukartsev: 24-24. En zelfs na de vele storende opslagmissers leek het nog mooier te worden voor de thuisploeg wanneer Sinnesael Kukartsev afblokte (29-28). De stress sloop echter weer in de ploeg, Coolman bleef aan de zijde van Knack wel ijzig kalm.

Kukartsev serveerde Decospan in de vernieling bij aanvang van de derde beurt: 1-6. Bij Menen zorgden de opslagmissers voor veel frustraties. Roeselare hoefde niet meer op het gaspedaal te drukken om Menen van zich af te schudden. Secure prestatie van Knack, bij Menen zien ze het niveau toch een beetje stijgen na de non-match van vorige week.

Voor Roeselare staat woensdag het levensbelangrijk duel tegen Piacenza op de agenda. Ze hebben genoeg aan twee setjes om zich te kwalificeren voor de finale van de CEV-Cup. Zaterdag wacht dan een nieuwe verplaatsing naar Maaseik. Menen speelt volgende week zondagavond in Leuven, een directe concurrent voor de subtopplekjes.