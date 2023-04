Menen gaat met 0-3 onderuit tegen Leuven

In een weinig gevulde Vauban ging Menen in eigen zaal ten onder tegen Leuven. Het werd 0-3 (20-25, 23-25 en 21-25). Hendrik Tuerlinckx ontpopte zich tot man van de match met maar liefst 20 punten uit 29 pogingen.

Een mak Menen kende vooral op de hoek aanvallende problemen waardoor Leuven meteen de match in handen kon nemen. De thuisploeg ging pas na de time out bij 14-17 gretiger volleyballen maar tegen de machine van Tuerlinckx waren ze niet opgewassen. Leuven verloor halverwege het tweede spel Van Elsen met een enkelblessure maar dat belette de bezoekers niet om Menen onder druk te blijven zetten.

Rode lantaarn

De tandem Valkiers-Tuerlinckx bleef daarbij hoge ogen gooien. Peeters zijn vizier stond met 5 op 7 ook scherp afgesteld. Met Ocket en Capet in de basis mocht Menen even op deelwinst hopen (10-8), Valkiers serveerde zijn ex-club in het slot in de vernieling. De thuisploeg neemt door de nederlaag de rode lantaarn over van Aalst, Leuven duwt Gent van de derde plek.

Menen snakt duidelijk naar het einde van het seizoen maar moet dinsdag wel weer aan de bak. Het gaat dan op bezoek bij de nieuwe leider Knack Roeselare dat Maaseik puntenloos wandelen stuurde. De jongens van Frank Depestele gaan uit een ander vaatje moeten tappen ze ook maar iets willen forceren tegen de landskampioen.

