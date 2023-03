Menen blijft weer met lege handen achter na 3-1-verlies bij Leuven

Nog steeds geen succes in de play-offs voor de jongens van Frank Depestele. Decospan ging op bezoek bij Leuven met 3-1 de boot in. Setstanden waren 25-20, 21-25, 25-22 en 25-17. Menen blijft zo op de vijfde plek hangen.

Met 0 op 6 was Menen de play-offs niet goed gestart. Ook het niveau dat bij momenten op het parket gelegd werd, baarde zorgen. Bovendien kreeg Depestele deze week weer af te rekenen met blessures in zijn team. Vanneste, Kindt en Dedeyne werden met allerlei kwaaltjes belemmerd. Depestele wijzigde zijn team en startte met Bille in de basis als libero, Stuer werd uitgespeeld als derde receptie-hoekspeler. De match ging niet door in de kleine zaal van Haasrode maar in de veel te grote Sportoase van Leuven die plaats biedt aan meer dan 2000 toeschouwers. Er daagden maar een paar honderd fans op. De lijnrechters kwamen zonder vlag het veld op. Het zorgde voor vreemde taferelen langs de lijn. De dj had ook aanpassingsmoeilijkheden. Werkelijk niets lukte in de aanvangsfase voor de arme man. Bij 8-8 zat één van die lijnrechters er helemaal naast door een bal van Menen uit te geven. Gelijk dus in plaats van 7-9 voor Menen. Vanaf dan werd het lastiger voor Decospan dat een 12-9 van Simon Peeters moest toestaan. De reactie van de bezoekers was te pover en ze bleven bij 22-18 gefrustreerd achter nadat ze het weer niet eens waren met de beslissing van de lijnrechter. Tuerlinckx trok zich daar weinig van aan en maakte het setpunt overtuigend af.

Vanaf het tweede spel dan toch vlaggen voor de lijnrechters, het was echt vreemd zicht zonder. En Menen vond een tweede adem met Capet die naar 1-3 smashte, Peters mokerde de 5-8 out. Leuven vocht zich telkens terug na een achterstand (11-11, 14-14 en 16-16). De toetsfout van Valkiers en het blok van Van Hoyweghen deden Leuven de das om. De eerste gewonnen set voor Menen in deze play-offs.

Decospan moest in het derde spel meteen achtervolgen maar na de 10-14 volgde er een beter moment. Al waren die van Leuven het helemaal niet eens met de aansluiting die Menen vond bij 14-13. Daarna nam de thuisploeg weer over: 18-14. Het siert de bezoekers dat ze na de 21-16 nog terugkwamen tot 23-22 na een blok op Tuerlinckx. Diezelfde Tuerlinckx haalde de set toch binnen voor zijn team.

In het laatste spel liep het voor geen meter meer. Decospan moest van begin tot eind achtervolgen. Thuisspeler Simon Peeters eiste alle aandacht op met spectaculair en efficiënt aanvalsspel. Leuven kon zo met alle gemak de drie punten op zak steken.

De Menenspelers krijgen niet veel tijd om te recupereren want woensdag wacht alweer een nieuwe match. Dan wordt het een verre verplaatsing naar het Limburgse Maaseik. Sinds zaterdag de nieuwe fiere leider van de competitie.