Maaseik wint met 3-1 van Knack en wordt de nieuwe leider

Knack Roeselare verloor in Maaseik met 3-1 zijn eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. De Limburgers nemen na drie wedstrijden in de Champions Playoffs met twaalf punten de leiding over van Roeselare dat op één punt volgt.

Uiteraard dat de midweekse Europese halve finale nog in de kleren hing bij Knack tegen een Maaseik dat stilaan toch wel tegen zijn beste niveau aanleunt. Dat bewees het overigens al in de kwartfinale van de CEV-cup. Met nog altijd Rotty voor Tammearu die nog niet wedstrijdfit is, opende Knack-coach Vanmedegael in zijn geijkte opstelling.

De openingsset kon Knack via Fasteland en Rotty zelfs 5-7 voor komen al was duidelijk dat een Koukartsev zo vlot niet scoorde. Maaseik nam bij 9-8 over en sloeg zich naar 14-9 via weer Bartos en Reggers. Knack kreeg die achterstand niet meer gedicht, ook al omdat het te weinig opslagdruk kon zetten. In de slotfae zag Treial een out gegeven service via de videochallenge in beoordeeld, hij bleef op de servicelijn en rondde met een scorende service 25-17 af.

Geen belle

De eerste herneming kon Knack een 8-6 naar 10-12 ombuigen omdat Koukartsev nu wel gemakkelijker scoorde en profiteerde van missers bij Maaseik. Tot het middencompartiment zowel blokkend via Treial als scorend langs Fornes voor een 19-15 tekende. Via Fasteland en Verhanneman serverend, kon Knack wel nog naar 20-19 dichten. Maar dan waren Reggers en Protopsaltis niet meer af te stoppen en Treial blokte op Rotty de Maaseikse setbal op het bord. De voor Koukartsev ingekomen Ahyi kon daarop evenwel niet afwerken: 25-19.

De derde beurt kwam Knack 0-3 en 3-7 voor via een blokkende Fasteland waar zowel Rotty als Verhanneman de score opdreven naar 6-10 en 9-14. Maaseik kon geen weerwerk meer bieden en zag integendeel Knack verder uitlopen naar 13-21. Roeselare kon op een aanvallende misser van de ingekomen Cox met 17-25 in de wedstrijd blijven.

De belle zat er de vierde beurt evenwel niet meer in, niettegenstaande Knack rap 3-5 voor kwam. Van 9-8 ging ht evenwel rap naar 13-10 want Koukartsev had teveel kansen nodig om te scoren en aan de overkant miste Protopsaltis niets meer, waar ook Reggers outstanding was.

Druk programma

Als Bartos bij 13-10 aan de servicelijn kwam, torpeteerde hij de Roeselaarse receptie met twee aces en storende opslagen waardoor Knack rap tegen een 18-12 achterstand aankeek. In de slotfase kon Knack nog wat van die achterstand wegwerken naar 22-20. Als Treial een rally evenwel knap afrondde stond de 25-21 vast.

Woensdag 22 maart al staat de volgende competitieopdracht ingeschreven en komt Caruur Gent naar de Tomabelhal op bezoek om 20.30 uur. Zondag 26 maart is er om 18 uur Haasrode/Leuven – Knack en woensdag 29 maart speelt Knack bij het Italiaanse Modena de heenwedstrijd van de dubbele finale in de CEV-cup. Dat is dan de negende wedstrijd van de maand maart voor Knack Volley.

(RBD)