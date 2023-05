Decospan Volley Team Menen verhuist tijdelijk naar Ter Steelandt in Rekkem

Volgend seizoen speelt Menen de thuismatchen in sporthal Ter Steelandt in deelgemeente Rekkem. De huidige Vauban wordt immers verbouwd tot een moderne, gezellige volleybaltempel voor zo’n 1.000 toeschouwers.

Eerst wilde de grensclub naar buurgemeente Wevelgem verhuizen maar die optie bleek te duur. Ter Steelandt is qua grootte wel ok maar het wordt toch een huzarenstukje om in die zaal honderden toeschouwers te ontvangen. Parkeergelegenheid is er nagenoeg niet en het wordt complex om de Meense tribunes naar Rekkem te verhuizen.

Ook de sanitaire voorzieningen zijn voor topsport aan de povere kant. Maar de club trekt zich op aan het feit dat het maar een tussenoplossing voor één seizoen. Voor de Europese thuismatchen wijkt de club nog steeds uit naar de Tomabelhal in Schiervelde.

Dan nog wat spelersnieuws: Aanvaller Max Capet stopt met volleyballen en begint een nieuw leven in Hongarije met zijn toekomstige vrouw. Jiri Hänninen zoekt nog een nieuwe club terwijl Lou Kindt onderhandelt met Gent.