Laatste match van Volleyclub De Morinen: “En nu padellen!”

Na meer dan 40 jaar speelden De Morinen hun laatste volleybalmatch. Met een beetje weemoed in het hart blikken de spelers terug op al die sportieve jaren.

“De Morinen waren oorspronkelijk een studentenclub uit De Panne”, zegt Christophe Coffyn. “In de jaren 80 van de vorige eeuw speelden de personeelsleden van Gaselwest destijds een partijtje volleybal onder mekaar. Blijkbaar zijn ze aan de praat geraakt en hebben ze dan beslist om ook te gaan volleyballen. Zo ontstond er een groepje volleyballers dat op vrijdag gingen sporten.”

“Luc Bultheel heeft het meeste jaren dienst. Hij was 42 jaar spelend lid bij De Morinen. In de loop der jaren zijn er veel spelers bijgekomen maar de huidige groep is al het langst samen. Spijtig genoeg moesten we in 1995 afscheid nemen van Mark Uyttenhove die de dag na een match plots overleed. Maar we zijn meer dan een groep volleybalspelende vrienden. We waren aanwezig op elkaars huwelijk, zagen onze kinderen samen opgroeien op onze weekendtrips, waren veelal aanwezig bij de huwelijken van de kinderen. Kortom, we zijn vrienden voor het leven. De jongsten uit ons team zijn stevige veertigers, de oudsten zijn jonge zestigers.”

Sportief bezig blijven

Blessures allerhande, de leeftijd en andere bezigheden zoals met kinderen en kleinkinderen hebben ons doen beslissen om er dit jaar mee op te houden. We houden nog heel veel van het spelletje maar het lukt niet meer om wekelijks met zes op het terrein te staan. En om dan een match af te werken met 4 of 5 tegen ploegen die 20 jaar jonger zijn, tja, dat werkt ook niet meer zo goed.”

“We hebben genoten van het spel, we hebben wekelijks het beste van onszelf gegeven, maar nu hangen we onze kniebeschermers aan de haak. Sportief blijven we wel bezig: we gaan nu geregeld padellen daar heb je maar 4 man voor nodig of tennissen, want de sportmicrobe krijg je er maar moeilijk uit.”