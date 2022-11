Wie is Benfica, de Europese tegenstander van Club Brugge?

Moeilijk, maar niet onhaalbaar. Club Brugge vermeed absolute topnamen tijdens de loting van de achtste finales in de Champions League. Toch mag het Portugese Benfica, de ex-ploeg van Jan Vertonghen en Axel Witsel, zeker niet onderschat worden. De Portugezen werden verrassend groepswinnaar in een poule met wereldteams zoals PSG en Juventus. PSG was zelf ook verrast toen Benfica op de laatste speeldag met 1-6 gingen winnen op Maccabi Haifa en zo in extremis op doelsaldo de groep topte.

Riant aan de leiding

Benfica is aan een schitterend seizoen bezig. In de eigen competitie staat ze soeverein aan de leiding met 34 op 36. De kloof met dichtste achtervolger Porto, de ploeg die de groep van Club Brugge won, bedraagt al acht punten. Benfica is de laatste weken geweldig op dreef. Hun laatste drie wedstrijden wonnen ze telkens met klinkende cijfers: 5-0, 1-6 en 1-5. Voor de doelpuntenaanvoer wordt vooral gerekend op Joao Mario en Rafa Silva, beiden scoorden vier treffers in de groepsfase. Ook de jonge Goncalo Ramos, 21 jaar pas, is een speler om in de gaten te houden. Hij is momenteel topschutter van de Portugese hoogste klasse met zeven doelpunten.

Yaremchuk

De bekendste naam bij de Portugezen is wellicht Nicolas Otamendi. De ervaren Argentijnse verdediger kwam jaren uit voor Manchester City. Voor de Brugse recordaankoop Roman Yaremchuk wordt het een bijzondere wedstrijd. De Oekraïner kwam afgelopen zomer voor 16 miljoen euro over van Benfica. Met de verkoop van Darwin Nuñez naar Liverpool was een nog een grotere som geld gemoeid, de Portugezen cashten maar liefst 80 miljoen euro voor hun goudklompje.

Kansloos zijn de Bruggelingen zeker niet. Benfica is van hetzelfde niveau als FC Porto. Tijdens de groepsfase won Club Brugge met straffe 0-4 cijfers in Portugal. Thuis kreeg Blauw-Zwart echter van hetzelfde laken een broek. Iedereen zal in optimale vorm moeten zijn om een kans te maken en de omstandigheden zullen ook wat moeten meezitten. Tijdens de groepswedstrijden greep Brugge hun momenten en dat zal nu des te meer het geval moeten zijn. Het is overigens de eerste keer dat Benfica en Club Brugge tegen elkaar uitkomen.