Club Brugge kan niet klagen met de loting van de Champions League. Het komt uit tegen het Portugese Benfica.

Benfica was de verrassende groepswinnaar in een poule met PSG, Juventus en Maccabi Haifa. Brugge vermeed een absolute klepper zoals Real Madrid, Bayern Munchen of Manchester City. Club Brugge begint eerst thuis, de wedstrijddata worden later vandaag nog bepaald.