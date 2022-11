Club Brugge loot Benfica in achtste finales van de Champions League: “We hebben 20 à 25 procent kans”

Niet Manchester City, Bayern München of Real Madrid, maar wel het Portugese Benfica is de tegenstander van Club Brugge in de achtste finale van de Champions League. Niet de absolute wereldtop, maar wel een meer dan te duchten tegenstander. “Ze werden groepswinnaar in een groep met PSG en Juventus. Dan ben je gewoon een geweldige ploeg.”

Een dag na de pijnlijke nederlaag in Gent, bliezen de spelers terug verzamelen in het Basecamp in Westkapelle. Op het programma: een training en de loting voor de Champions League. Iets na twaalven weerklonk dan ook een kleine, voorzichtige vreugdekreet in Westkapelle. Niet de ongenaakbare favorieten, maar wel Benfica kwam immers uit de trommel. Tegen de Portugezen is Club niet bij voorbaat kansloos, al beseft iedereen bij blauw-zwart wel dat doorstoten geen sinecure wordt. “Voor de buitenwereld lijkt Benfica misschien één van de meer haalbare tegenstanders van alle groepswinnaars, maar anderzijds werden ze wel groepswinnaars in een groep met ook nog PSG en Juventus. Natuurlijk schat ik Manchester City en Bayern München nog hoger in, maar als je in zo’n groep eerste wordt, dan ben je gewoon een geweldige ploeg”, was kapitein Hans Vanaken nuchter.

Hij werd daarin bijgetreden door zijn doelman. “Als je de naam Benfica hoort, denk je dat je een kans hebt, maar ze zijn wel heel erg goed bezig”, wist Mignolet. “Ze hebben misschien niet de allergrootste namen in hun kern, maar ze zijn wel een heel stug en sterk team. In deze fase van de Champions League zijn er ook geen zwakke teams meer”, aldus Mignolet.

Niets is onmogelijk, daar moeten we vanuit gaan

Veel wisten de spelers van Club nog niet te vertellen over hun komende tegenstander. Niet onlogisch, aangezien de heenmatch pas eind februari is. “Al zal Roman (Yaremchuk, red.) ons als de tijd rijp is wel kunnen helpen, aangezien hij daar gespeeld heeft. Hij zal die jongens wel kennen”, lachte Vanaken. Nog iemand aan wie Vanaken raad zal kunnen vragen is Jan Vertonghen, die evenzeer een verleden heeft in Lissabon. “Als we samen naar het WK gaan, hebben we genoeg tijd om erover te spreken. Maar Jan was wel altijd heel positief over die club en over de spelers die daar gezeten hebben.”

Maar hoe schat Club nu zijn kansen in? “We moeten in de heenwedstrijd thuis een goed resultaat neerzetten, zodat we op verplaatsing nog iets kunnen doen. Niets is onmogelijk, daar moeten we vanuit gaan”, oordeelde Vanaken. “Het wordt een uitdaging, die we met goede moed kunnen aangaan. Zeker als we thuis de nul houden kunnen we daar een alles-of-nietsmatch gaan spelen. Niettegenstaande zullen zij wel favoriet zijn. Ik geef ons 20 à 25 procent kans”, vulde Mignolet nog aan.