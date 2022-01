Pieter De Winter (SC Wielsbeke): “Wij staan voor lastig drieluik”

SC Wielsbeke kan na een schitterende heenronde met 41 op 45 een perfect rapport voorleggen. Het verloor nog niet en begint met veertien punten voorsprong aan de terugronde. Wordt die lijn doorgetrokken in de topper op Roeselare-Daisel?

“Dat is zeker onze bedoeling”, benadrukt Pieter De Winter. “Voor nieuwjaar sloten wij onze sterke reeks af met een belangrijke zege tegen Wervik. Omdat wij in zo een goede flow zaten, kwam de winterstop dus ongelegen en op de koop toe kwamen daar nog twee vrije weekends bovenop.”

“Het valt dus af te wachten hoe wij die winterstop zullen verteerd hebben, maar dit geldt ook voor onze tegenstanders. Wij hebben alvast vrij scherp doorgetraind en iedereen is er klaar voor. Op onze doelman Vanwalleghem na is iedereen fit, maar met Vandenborre beschikken wij over een tweede prima doelman.”

Nuchter blijven

“Op Roeselare-Daisel, de nieuwe nummer twee, staan wij opnieuw voor een topper en ook de matchen tegen Rumbeke en Boezinge beloven zware kost te worden. Volgens sommige mogen wij nu al de champagne klaar zetten, maar ondanks onze riante voorsprong blijf ik er nuchter bij.”

“Wij staan er schitterend voor, maar moeten eerst proberen om de komende lastige opdrachten tot een goed einde te brengen en dan mogen wij misschien echt beginnen dromen. In de heenronde verliep de partij tegen Roeselare-Daisel vrij evenwichtig, maar in de slotminuut haalden wij de drie punten binnen.”

“Als je de kern bekijkt, is het een steengoede ploeg die voor het seizoen niet voor niets als titelkandidaat naar voren geschoven werd. Ik ben ervan overtuigd dat zij er alles zullen aan doen om ons die eerste nederlaag aan te smeren. Dat laten wij echter niet zonder slag of stoot gebeuren en het pleit in ons voordeel dat de meeste druk toch wel op de schouders van Roeselare-Daisel ligt”, besloot Pieter De Winter.

(IVD)

De transfers: nieuwkomers zijn Olivier De Bosscher (Anzegem), Quinten Vaneeckhoute (Ingelmunster) en Richard De Meyer (Wervik). Vertrekkers: Grégory Khramaz en Tibo Vandendriessche (Deerlijk), Jeroen Bonte (Nokere-Kruishoutem). Verlengden hun overeenkomst: Andres Verschelde, Arne Beeuwsaert, Mathieu Verstaen, Jari Dejaegere, Nicolas Steelant, Noah Vanwalleghem, Lorenzo Cornelis, Jonathan Verstraete, Brian Depondt, Dries Wysselinck, Jarne Wullaert, Ruben D’Hondt, Edouard Holvoet en Thomas Coopman.