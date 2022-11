Matthias Cottenier is sportief verantwoordelijke bij het nieuwe Dadizele

Volgend seizoen zal er terug een seniorenploeg heren te bewonderen zijn in Dadizele. Het vernieuwde Daiselse bestuur stelde met Matthias Cottenier een nieuwe sportief verantwoordelijke aan.

Matthias Cottenier speelde vroeger nog bij VK Dadizele en is momenteel nog aan de slag bij Eendracht Kuurne, waarbij hij de netten al 24 keer liet trillen in elf wedstrijden.

“De eerste contacten met voorzitter Bart Allossery dateren al van enige tijd geleden en vorige week kreeg ik dan de kans om de sportieve lijnen mee uit te tekenen voor de nieuwe club. Ik heb hier niet lang over getwijfeld, temeer ik het huis ken en graag deze uitdaging aanga in wat normaal gezien mijn laatste seizoen als speler zal worden. De opzet is om, naast de eigen jeugd een kans te geven, ook een aantal spelers aan te trekken die vroeger al de kleuren van VK Dadizele verdedigden. De eerste gesprekken zijn al aan de gang en heel wat spelers voelen er wel iets voor om terug te keren naar het oude, vertrouwde nest”. (SBR)