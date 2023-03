Yves Vanderhaeghe en Dennis Van Wijk over de degradatiestrijd: “We vrezen dat KVO en Essevee zullen zakken”

Ze weten waarover ze spreken: Yves Vanderhaeghe was zowel bij KV Kortrijk als bij KV Oostende tweemaal coach. Hij had het vorige week ook van Zulte Waregem kunnen worden. Ex-coach en analist Dennis van Wijk, ook al ex-KVO, was al meerdere keren in een hevige degradatiestrijd verwikkeld. Vandaag geven ze hun prognoses, de kalender bij de hand. Ze zijn het alvast eens: “We vrezen voor twee West-Vlaamse zakkers.”

Volgens Van Wijk is KV Kortrijk al gered, misschien krijgen ze daarover al zekerheid na de eerstvolgende match tegen Cercle. “KVK haalt nog wel een viertal punten, meer dan genoeg. Logisch, met Selemani, Watanabe en Kadri hebben ze toch duidelijk meer kwaliteit dan de anderen”, aldus Van Wijk. Ook Vanderhaeghe noemt KVK nagenoeg gered. “Die kunnen het tegen Eupen afmaken.”

Alles of niets

Dat Seraing (18de met 8 punten achterstand op de 15de) de eerste zakker wordt, staat voor beiden vast. We spitsen ons toe op Eupen, KV Oostende en Zulte Waregem: twee van die drie zakken. Volgens de twee analisten worden dat de twee West-Vlaamse clubs. Omdat: “Winst van Zulte Waregem op Eupen zal niet volstaan. Eupen telt dan nog steeds één gewonnen wedstrijd meer. Dat betekent dat Essevee dan nog elders een paar puntjes meer moet halen dan Eupen, die ik toch ook nog twee punten zie halen. Als je dan het programma bekijkt van Essevee: Antwerp wordt een moeilijke en Charleroi speelt nog voor de top 8. Dan wordt het de laatste match tegen Cercle alles of niets.”

“KVO en Essevee halen maar vier punten meer. Dat zal onvoldoende zijn” – Dennis van Wijk

“Ik zie Zulte Waregem nog vier punten halen en daarmee redden ze het dus niet. Want aan één puntje heeft Eupen dan gezien het aantal gewonnen wedstrijden voldoende. Zelfs bij een gelijk aantal gewonnen matchen heeft Essevee dan nog steeds een slechter doelpuntensaldo (-28 tegenover -23). (denkt na) Met Vormer er nu wellicht weer bij zouden ze nochtans op het middenveld en voorin voldoende kwaliteit moeten hebben, alleen is het achterin een heel stuk minder. Daar kan de trainerswissel Leye-D’Hollander niet echt veel aan veranderen, vrees ik. Dan moet je toch naar de transfers wijzen: op Vormer en Brüls na bijna allemaal risicotransfers. En dure contracten voor brood- en boterspelers, zoals ik ze noem. Spelers die geen verschil maken.”

“Rampzalig beleid KVO”

“Oostende heeft maar één wedstrijd minder gewonnen dan Eupen, maar het heeft ook een veel slechter doelpuntensaldo (-29 tegenover -23). Ik zie KVO ook niet meer dan vier punten halen, waardoor Eupen aan twee puntjes al genoeg zal hebben. Het rampzalige beleid heeft veel schuld aan de ellende van KVO: hun mislukte datatransfers, een financiële puinhoop, Gauthier Ganaye is er nooit, Thorsten Theys roept alleen maar… Er gebeuren heel veel rare dingen, geen basis voor succes. Of het behoud.”

Hopeloos

Yves Vanderhaeghe houdt iets meer slag om de arm. ‘Maar àls ik moet voorspellen, dan vrees ik ook het meest voor Zulte Waregem en KV Oostende als zakkers.”

Omdat: “De draw op Standard kan Zulte Waregem een boostje geven, de late trainerswissel zorgde toch voor een shockeffect. Als ze nu ook achterin de sleutel op de deur kunnen houden, is misschien nog mogelijk. Maar hun programma, hé: eerst Antwerp: net thuis verloren van Charleroi… Maar Jansen is er misschien nog niet bij en ze konden tegen Charleroi ook niet scoren: misschien toch een puntje? Maar dan naar Charleroi, ook een moeilijke match. Ze moeten dan winnen op Eupen, maar één overwinning zal niet volstaan. Ze moeten dus minstens nog twee keer winnen. Dan maar tegen Cercle, zeker? Maar acht punten pakken en dus geen enkele match meer verliezen, dat zie ik toch niet gebeuren. En als Eupen wint van Zulte Waregem of Kortrijk, is het helemaal hopeloos.”

“Oostende kan zich alleen redden als ze thuis kunnen stunten tegen Standard en winnen van Leuven. En dan misschien nog een puntje pakken op STVV. Met zeven punten extra kunnen ze zich misschien nog redden… alleen zie ik ze dat niet halen. Dan volg ik eerder Dennis: nog een punt of vier. Wat niet zal volstaan als Eupen tegen Zulte Waregem of tegen Kortrijk iets haalt, gezien het doelpuntensaldo dan. Je kan ook niet zeggen dat het voor KVO allemaal tegenslaat, het punt op Eupen was ook niet verdiend.”