Wat een kerstcadeau: sterk KV Kortrijk pakt verdiende zege tegen leider Genk

Van een metamorfose gesproken! Na de knappe bekerzege op Leuven, heeft KV Kortrijk nu ook in de competitie een prachtige zege geboekt. In eigen huis haalde een enorm sterk KVK het met het kleinste verschil tegen leider Genk. Felipe Avenatti scoorde in de slotfase de enige treffer van de avond. Een fenomenale Tom Vandenberghe hield zijn netten schoon.

KVK begon enorm scherp aan de partij. Na nog geen halve minuut spelen, onderschepte Bruno de bal en krulde hij het leer via Vandenvoordt op de paal. De Veekaa was wakker. Iets na het kwartier kwam leider Genk eens piepen. Vandenberghe had een goeie reflex in huis op een schot van Heynen. De bezoekers kwamen wat meer in de wedstrijd. WK-ganger El Khannous dook mooi in een groot gat in de Kortrijkse defensie en vond de alleenstaande Paintsil, maar Vandenberghe had opnieuw een prima reflex in huis. In de herneming redde Watanabe de poging van Onuachu van de lijn.

Op het halfuur gebruikte Avenatti knap zijn lichaam en de Uruguayaan speelde de inlopende Messaoudi aan, maar de Algerijn trapte onbesuisd over. KVK werd slordiger in de opbouw, maar El Khannous liet na te profiteren na een slechte pass van Mehssatou. De snelheid van Messaoudi is en blijft een wapen bij KVK, even voor de pauze snelde hij door de Genkse defensie, maar Vandevoordt was bij de pinken en stopte zijn poging. Twee minuten later werd Messaoudi opnieuw knap gevonden, maar hij trapte op Vandevoordt. De Algerijn mist de scherpte om een levensgevaarlijke killer te zijn. Na een aangename eerste helft, met kansen aan beide kanten, was de stand 0-0.

Sterk KVK

Na de pauze kwam de eerste dreiging op nieuw van rood & wit, niemand kon bij een scherpe cross van Selemani. De Kerels speelden frivool en domineerden zelfs in vlagen. Wel nog met te veel slordigheden tussendoor, maar een enorm contrast met de eerste seizoenshelft. Het systeem van Storck zit goed. Leider Genk had het knap lastig om kansen bij elkaar te voetballen in het begin van de tweede helft. El Khannous en Paintsil toonden zich bedrijvig, maar de KVK-defensie zat quasi overal tussen.

Twintig minuten voor tijd kwam Genk nog eens opduiken in de Kortrijkse zestien. De ingevallen Samatta zag Loncar zijn trap afblokken. De leider kreeg geen grip op het spel in het Guldensporenstadion. Tot het slotkwartier naderde en Kortrijk moegestreden leek. Samatta kon zijn kopbal net niet kadreren, maar Genk had nu wel het meeste balbezit.

Avenatti verlosser

Net wanneer KVK op leek te zijn, pakten ze de verdiende voorsprong. Avenatti vond de ingevallen Mbayo, die schakelde zijn man uit en legde dan terug tot bij de Uruguayaan. Avenatti duwde zijn derde competitietreffer voorbij Vandevoordt en het Guldensporenstadion ontplofte. Met nog een kleine tien minuten te spelen stonden de Kerels zowaar voor tegen de competitieleider!

Geweldige Tom Vandenberghe

Genk kwam nu natuurlijk opzetten, op zoek naar de gelijkmaker. Paintsil zag zijn poging gestopt worden door een prima save van Tom Vandenberghe. En daar bleef het niet bij: Op een goede kopbal van Bryan Heynen hield Vandenberghe met een prachtige reflex de bal uit zijn kooi, ook in de herneming stond de JPL-debutant pal. Ilic afwezig, geen probleem! Door de belangrijke reddingen van de doelman bleef het 1-0 voor KVK.

Een deugddoende en absoluut verdiende zege. KVK voetbalde met lef en maakte het de leider knap lastig. Bernd Storck heeft duidelijk voor een hele transformatie gezorgd. Als KVK dit spel na Nieuwjaar kan aanhouden, moet de redding toch zeker lukken?