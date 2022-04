Veiling van Miguel Van Damme wedstrijdshirts brengt recordbedrag op

De shirtveiling na de wedstrijd Cercle Brugge-KAA Gent ten voordele van de stichting Me To You bracht een recordbedrag op van 13.341 euro. Het shirt van Thibo Somers bracht met 2.250 euro het meeste op, maar ook het truitje van Dino Hotic 1.050 euro, Robbe Decostere (1.000 euro) en Charles Vanhoutte (900 euro) waren fel gegeerd.

Zondag 3 april stond Cercle-Gent volledig in het teken van Miguel Van Damme. De doelman van groen-zwart die een jarenlange, moedige strijd streed tegen leukemie. Voor de wedstrijd werd Miguel geëerd met een eerbetoon op het veld, maar ook tijdens de match werd de keeper niet vergeten.

Cercle speelde namelijk met speciale wedstrijdshirts waarbij alle spelersnamen werden vervangen door ‘Miguel’. De shirts werden nadien gesigneerd en geveild ten voordele van de stichting Me To You, de stichting tegen leukemie waarmee Cercle al sinds 2020 samenwerkt én waarvan Miguel peter was. Met het geld zal de stichting specifieke onderzoeksprojecten steunen die de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegengaan.

Cercle speelde zaterdag op Antwerp hun laatste wedstrijd in de reguliere competitie en ook daar was er een mooi eerbetoon aan Miguel Van Damme. De spelers van Antwerp kwamen het veld op met een speciaal bedrukt T-shirt. Deze werden gesigneerd en toegevoegd aan de veiling ten voordele van Me To You. (ACR)