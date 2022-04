Cercle Brugge tegen AA Gent in zwarte Miguel-shirts

De wedstrijd van Cercle Brugge van zondag tegen AA Gent zal in het teken staan van het overlijden van doelman Miguel Van Damme en van ‘zijn’ stichting Me to You.

De spelers zullen allemaal zwarte shirts met het nummer 16 (het rugnummer van de betreurde doelman) en de naam ‘Miguel’ dragen. Later zullen deze shirts geveild worden ten voordele van Me to You, de stichting die leukemiepatiënten steunt. Miguel Van Damme was peter van de Stichting.