Lies kleurt je dag: “Aan de vechtlust van Miguel Van Damme kunnen we allemaal een voorbeeld nemen”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies. We moesten deze week keihard nieuws verwerken…

“Het overlijden van Miguel Van Damme… Als een leeuw heeft ie gevochten tot de laatste snik, maar het was een oneerlijke strijd. Wát een vechtlust had hij. Daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen. Zijn dood is bij iedereen keihard binnengekomen. Het is verschrikkelijk triest, maar we kunnen er collectief veel uit leren. Hoe slecht zijn situatie ook was, Miguel gaf nooit op. Zijn positiviteit was ongezien.”

Dat zet je wel eens aan het nadenken.

“Zeker. Minder klagen en zagen, de wereld zal er meteen een pak beter uit zien. We hebben het zó goed, kijk dan alsjeblieft ook naar de mooie dingen.”

Want die zijn er nog altijd in overvloed. Waar viel je oog op?

“De overwinning van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem. Hi-sto-risch. Op onze sportredactie ging iedereen ervan uit dat Wout van Aert zou winnen, maar het werd wielergeschiedenis. Girmay zal sowieso een inspiratie vormen voor andere Afrikaanse wielrenners die een koersdroom koesteren.”

Girmay is in één weekend uitgegroeid tot een nationale held in zijn thuisland Eritrea.

“En volledig terecht. Hij had nog nooit de Kemmelberg met eigen ogen gezien, maar vlóóg er gewoon op. Wat die kerel gepresteerd heeft, is een klein wielersprookje. Hopelijk volgens er veel Girmays in zijn voetsporen.”

Jammer dat we hem dit weekend niet in actie zien tijdens Vlaanderens Mooiste.

“Hij zou zeker een hoofdrol gespeeld hebben. De Ronde van Vlaanderen winnen, is misschien nog een brug te ver, maar de komende jaren zie ik hem uitgroeien tot een van de vedetten van het peloton. Heerlijk, toch?”

Wat deed je nog glimlachen?

“Het klinkt misschien vreemd, maar de hele nasleep van de mep van Will Smith op Chris Rock tijdens de Oscars. Voor alle duidelijkheid: geweld is nooit de oplossing. Maar de vele memes en persiflages die nadien het internet overspoelden, hebben me toch enkele keren luidop laten lachen. Waarmee opnieuw bewezen is dat humor het beste wapen is.”

Kan je zijn reactie ergens begrijpen?

“Ik vind het goed dat hij opkomt voor zijn vrouw, maar dat had hij ook met woorden kunnen doen. Wat wél positief is: alopecia (de ziekte waar Pinkett-Smith mee kampt, red.) is volop in de aandacht geraakt en het taboe is doorbroken. En: over sommige dingen maak je geen grapjes.”