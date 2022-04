Afscheid van Miguel Van Damme: “Ik zal onze dochter vertellen wat een mooie mens je was”

In een afgeladen volle Sint-Blasiuskerk in Jabbeke is zaterdag afscheid genomen van Cercle-doelman Miguel Van Damme. De 28-jarige Zerkegemnaar overleed vorige maandag na een lange strijd tegen kanker. “Ik zal onze dochter zeggen wat een mooie persoon je was. Rust nu maar zacht, ik zie je graag”, sprak zijn echtgenote Kyana Dobbelaere.

Al ruim een uur voor de uitvaart van de populaire doelman van start ging, verzamelden zich al heel wat mensen voor de kerk. Buiten kon de uitvaart op een groot scherm gevolgd worden. De voltallige spelersgroep van Cercle Brugge tekende present. Ook vele prominenten uit de voetbalwereld waren aanwezig, net als Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Rond tien uur kwam de kist van Miguel Van Damme aan. Op de kist lagen een wedstrijdshirt van Cercle Brugge en van SK Maldegem, de eerste ploeg waar Miguel Van Damme onder de deklat stond. De kist werd de kerk binnengedragen door zijn boezemvrienden, op de tonen van Phil Collins “You’ll be in my heart”.

Minister Ben Weyts (N-VA) betuigde zijn laatste eer. © Davy Coghe

Na een verwelkoming door de priester stak echtgenote Kyana Dobbelaere als eerste een kaars aan rond de kist van haar overleden man. Daarbij zat hun dochtertje Camille, die in mei pas één jaar oud wordt, op de arm. Kyana was ook de eerste die het woord nam. “Hier sta ik dan. Ik weet niet goed waar te beginnen”, sprak ze. De geëmotioneerde echtgenote vertelde over het begin van hun relatie in 2014 die twee jaar later al overschaduwd zou worden door de ziekte van Miguel. “Op 22 juni 2016 kreeg je het zwaarste verdict: kanker, leukemie. We wisten niet wat ons overkwam”, klonk het.

Kyana Dobbelaere en dochtertje Camille staken de eerste kaars aan rond de kist. © Davy Coghe

Samen vocht het koppel tegen kanker. “Duizenden doktersafspraken, ontelbare opnames, te veel om op te noemen. In 2018 mochten we elkaar het eja-woord geven, wat waren we gelukkig om onze liefde voor elkaar te mogen delen en elkaar man en vrouw te mogen noemen. Onze mooiste droom ging in vervulling op 21 mei 2021: toen werden we de trotse mama en papa van een prachtige dochter: Camille”, vertelde Kyana.

Geëmotioneerd sloot ze af. “Je hebt zo lang gevochten om zo lang mogelijk bij ons te kunnen blijven, maar je was op. Ik ben supertrots hoe we alles samen hebben doorstaan, maar hoe dan ook: jij moest het doen, ik kon enkel maar naast je zitten en je steunen. Meer dan alles heb je gedaan. Ik beloof goed voor Camille te zorgen en ik zal ze vertellen wat een mooie persoon je was. Rust nu maar zacht schatje, je hebt het verdiend. Ik zie je graag!”, klonk het.

Echtgenote Kyana sprak geëmotioneerd over het verlies van haar man. © Davy Coghe

Ook enkele familieleden van Miquel namen het woord. “Het was je absolute droom om voetballer te worden. Dankzij je gigantisch doorzettingsvermogen en niet aflatende inzet groeide je uit tot de fantastische topsporter die je was. Weet dat ik ongelooflijk trots ben op de prachtige mens die je geworden bent. Ik zie je graag. Lieve jonge, wat ga ik je missen. Alle dagen van de week”, klonk het.

Uit de vele woorden die over Miguel Van Damme gesproken werden, bleek welk een warme, sterke persoonlijkheid de doelman had. Op schermen in de kerk werden ook beelden getoond uit de documentaire over Miguel die tv-maker Eric Goens vorig jaar maakte. Beelden van zijn spectaculairste reddingen, maar ook van de familieman en zorgzame vader die Miguel was.

De spelersgroep van Cercle Brugge. © Davy Coghe

Honderden mensen gingen vooraan in de kerk een rouwkaartje halen en betuigden daarbij hun laatste eer aan Miguel Van Damme. Met krijt konden mensen een laatste boodschap op de zwarte kist schrijven. Toen de kist naar buiten gedragen, brak er spontaan een minutenlang applaus uit bij de verzamelde supporters aan de uitgang van de kerk.