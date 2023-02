Thibo Somers langer bij Cercle Brugge

Thibo Somers heeft met Cercle Brugge een akkoord bereikt voor een verlenging van zijn huidige contract. De verbintenis van het jeugdproduct van groen-zwart liep in juni dit jaar ten einde. Somers tekende nu voor drie jaar bij tot medio 2026. Dat werd zondag voor aanvang van de wedstrijd tegen Standard bekendgemaakt.

Thibo Somers (23) trok als een achtjarige van KFC Varsenare naar Cercle Brugge. Hij doorliep er de jeugdreeksen, sloeg er de U17 over en werd onder leiding van Jurgen Van Opstaele aan de zijde van onder andere Charles Vanhoutte en Robbe Decostere kampioen met de U19. Daarna maakte hij een weg naar de A-kern.

Dit seizoen werd Somers onder Dominik Thalhammer en nadien onder Miron Muslic een vaste waarde binnen het fanionelftal. Hij fungeerde veelal als rechtsbuiten. Na de komst van Hugo Siquet enkele weken geleden kreeg hij tevens een vrije rol achter de spitsen.

Dit seizoen miste hij tot nu toe drie matchen. In september bleef hij voor even aan de kant na een hamstringblessure. De overige twintig matchen stond Somers in de basis. Hierin scoorde hij drie keer. Op Seraing, thuis tegen OH Leuven en vorig weekend tegen AA Gent. Tegen Union was hij tevens aanvoerder. Somers wordt vooral geprezen voor zijn harde werklust en zijn vele loopvermogen.

In mei 2020 won hij de 48ste Pop-Poll van d'Echte, ook wel de Gouden Schoen van Cercle genoemd. Thibo Somers is de zoon van An Soubry en Luc Somers uit Klemskerke. Hij komt uit een echte voetbalfamilie. Luc zijn vader en Tibos grootvader Gilbert Somers hebben een verleden bij Club Brugge, net als zijn broers Adrien, René en Robert. Die laatste trok in de jaren '60 naar buur Cercle, terwijl Ghislain als een andere broer reeds voor groen-zwart had gekozen.