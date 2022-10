Terugkeer Gano niet uitgesloten, maar: “De coach rekende al van in het begin niet op mij”

Waar is Zinho Gano? Vorig seizoen had hij met 13 competitiedoelpunten – plus twee in de beker – nog een groot aandeel in de redding van Zulte Waregem, maar nu is hij al een heel seizoen niet meer in de Waregemse kern te bespeuren. Wat is er aan de hand?

Dat Zulte Waregem zwak aan het seizoen begonnen is, valt niet te ontkennen. Met amper vijf punten uit tien wedstrijden oogt de situatie penibel en als je ziet dat het ondertussen al 20 goals slikte en zelf slechts zeven keer scoorde, kan je niet anders dan concluderen dat Essevee niet geheel onterecht onderin bengelt. Net dat maakt het echter des te opvallender dat Zinho Gano, die vorig jaar vlot de weg naar doel vond, helemaal van het voorplan is verdwenen. Meer zelfs: Gano werd door Mbaye Leye verbannen naar de B-kern.

“Er zijn een aantal zaken gebeurd”, blijft de aanvaller op de vlakte over de situatie. Feit is dat het eigenlijk al sinds de start van de voorbereiding scheef zit tussen de aanvaller en zijn trainer. “Na vorig seizoen had ik met de vorige coaches afgesproken dat ik langer vakantie zou krijgen omdat ik na de competitie nog interlands moest spelen met Guinnee-Bissau”, doet Gano zijn verhaal. “Uiteindelijk moest ik toch vroeger dan afgesproken terug aansluiten hoewel de coach (Mbaye Leye, red.) al voor mijn terugkomst tegen mijn makelaar had gezegd dat hij voor dit seizoen niet op mij rekende.”

Niet dat Gano daar toen een groot probleem van maakte. Zelf aasde hij immers op een transfer. “Ook omdat Zulte Waregem dat zelf wilde”, voegt hij er aan toe. “Net zoals bij Jean-Luc Dompé hadden ze aangegeven dat een transfer om financiële redenen welgekomen was. Maar het klopt zeker dat ik zelf ook oren had naar een transfer.” Onder meer OH Leuven, KV Mechelen en Charleroi toonden interesse, maar tot een deal kwam het niet. Gano had namelijk zijn zinnen gezet op een stap naar het buitenland. “Het idee was inderdaad om naar een buitenlandse club te gaan. Er was ook interesse, maar een akkoord werd er nooit gevonden.”

Ook toen bleek dat een transfer er niet meteen zat aan te komen – mede omdat Gano zich tijdens de voorbereiding blesseerde, overwoog Leye nooit om hem te gebruiken. “Nochtans had ik altijd gezegd dat ik steeds mijn best zou blijven doen voor Zulte Waregem mocht er geen transfer komen. Al is dat niet gemakkelijk als je weet dat een coach eigenlijk niet met jou wil werken.”

Eind augustus liep het echter hélemaal fout en na een incident met Leye op training werd Gano uit de spelerskern van de Senegalees geweerd. “Ik wil nu nog niet in detail treden over wat er toen precies gebeurd is, maar de coach heeft besloten om me uit de kern te zetten en de club steunde hem in die beslissing. Als speler heb ik daar dan ook weinig tegen in te brengen.” Daarop trainde Gano een tijdlang alleen, maar ondertussen sloot hij aan bij de beloften van Essevee. “Ik blijf mijn job doen. Ik ben een prof en wil fit blijven. Voor mezelf en voor als de ploeg me toch terug nodig heeft.”

Maar hoe het nu verder moet, is ook voor Gano een raadsel. “Ik moet deze situatie gewoon accepteren. Wat wil je dat ik zeg? De beslissing ligt niet in mijn handen. Het is er een van de trainer en die wordt gesteund door het bestuur. Meer kan ik daar niet aan toevoegen. Ik heb hier nog twee jaar contract en zolang ik hier zit, zal ik mijn best blijven doen.”

Het bestuur legt de bal echter in Gano’s kamp. “Als Zinho honderd procent fit is en een duidelijk signaal geeft dat hij terug met zijn gedachten ten volle bij Zulte Waregem zit, dan kunnen we rond de tafel gaan zitten”, reageert CEO Eddy Cordier. “Eerst moet hij evenwel tonen dat hij bereid is om voor onze club te vechten en inzien dat hij fouten gemaakt heeft. Als dat gebeurt, zullen we in samenspraak met de staf bekijken of hij eventueel terug kan aansluiten bij de A-kern.”

Ondertussen kijkt Gano van aan de zijlijn toe hoe zijn werkgever in een keiharde degradatiestrijd verwikkeld is. Van leedvermaak is er evenwel geen sprake. “Het is vooral enorm jammer”, zegt hij. “5 op 30, dat is niet iets waar je gelukkig van wordt.” (TM)