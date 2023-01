Scott Parker debuteert met nederlaag op Racing Genk

Club Brugge mag de droom op een vierde opeenvolgende titel definitief opbergen. Ondanks een vroege voorsprong verloor Blauw-Zwart verdiend bij leider Racing Genk. Nieuwe coach Scott Parker kreeg de trein nog niet op de rails, de achterstand op Genk bedraagt ondertussen al 15 punten.

Weinig verrassingen in de eerste basiself van Scott Parker. Een traditionele 4-3-3 zoals Philippe Clement ze destijds ook graag neerzette. Op de rechtsachter kreeg Buchanan de voorkeur op Mata, voor het overige de logische keuzes. Balanta verving op de 6 de geschorste Onyedika.

Hooggespannen zenuwen

Scott Parker verwachtte inzet, passie en gedrevenheid van zijn manschappen. Dat kreeg hij ook te zien, na een nochtans aangename start verzandde de partij in een zenuwachtig gekibbel met veel fouten en spelonderbrekingen. Bij momenten zelfs over het randje.

Paintsil kwam goed weg met een gele kaart na een opzichtige duwbeweging op Lang, omgekeerd mocht Sylla ook niet klagen met zijn gele kaart na een zware overtreding op Paintsil. Genk-coach Vrancken had minder geluk, die werd wel naar de tribunes gestuurd na aanhoudend gezeur bij scheids Visser. Het toonde het belang van deze topper aan, de zenuwen bij iedereen strak gespannen.

Voorsprong uitgewist

Op voetballend vlak kwam Club Brugge halverwege de eerste helft op voorsprong. Meijer zette zich knap door op de linkerkant en bediende Vanaken. De kapitein, die nochtans nog niet in de wedstrijd zat, kon van dichtbij niet missen. Welgeteld vier minuten duurde de voorsprong.

Genk’s Mike Tresor Ndayishimiye en Club’s Tajon Buchanan. © JOHAN EYCKENS BELGA

Sylla, die achterin al een paar keer niet werd afgestraft vanwege zijn nonchalance, gaf een eenvoudige hoekschop weg. Cuesta kopte boven alles en iedereen binnen, al mag de schuld ook deels op Mignolet worden afgeschoven. De doelman kwam gewoon te laat uit. Onverdiend was die treffer zeker niet te noemen, Genk was de betere ploeg.

Treffer Onuachu

Meer voetbal in de tweede helft met voor beide ploegen een uitstekende mogelijkheid. Na alweer twijfelachtig optreden van Sylla kreeg kapitein Heynen een dot van een kans maar hij besloot te zwak op Mignolet. Aan de overkant stuurde Vanaken Lang helemaal alleen op de doelman maar de Nederlander trapte de gouden kans naast.

Op het uur een dubbele wissel: Rits maakte zijn eerste minuten in negen maanden, Yaremchuk verving een bleke Jutgla. Tevergeefse moeite want de thuisploeg kwam verdiend op 2-1 via Onuachu. Blauw-Zwart besefte dat een nederlaag het einde van de titeldroom zou betekenen en trok resoluut in de aanval. Vandevoordt pareerde mooi op een trap van Skov Olsen en Yaremchuk trapte onbegrijpelijk naast na een mooie aflegger van Rits.

Genk’s Paul Onuachu viert. © BRUNO FAHY BELGA

Tot overmaat van ramp werd Sylla van het veld gestuurd, dat had eigenlijk altijd al gemoeten na zijn hevige tackle voor de rust. De verdediger maakte heel wat misbaar en gaf zelfs eigen kapitein Vanaken een lichte duw. Onbegrijpelijk en niet de eerste keer dat Sylla moeite heeft om zich in te tomen. Heynen stak het mes nog wat dieper door in de slotfase van dichtbij de 3-1 te scoren.

Niks af te dingen op de zege van Genk dat een maatje te groot was. Heel wat werk op de plank voor nieuwbakken coach Parker om er allereerst voor te zorgen dat Club Brugge een plaats bij de eerste vier weet vast te houden. Volgende week wacht de kraker tegen Anderlecht.