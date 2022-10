Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Auf wiederschnitzel coach

Door de interlandbreak en twee opeenvolgende uitwedstrijden verliep er een maand sinds de vorige thuismatch. Onder de titel “Wie maakt de valiezen” vertolkte ik de visie van velen dat de aanpak van de verdienstelijke coach Thalhammer de houdbaarheidsdatum had overschreden. En zie, nog vóór op die column de patatten geschild werden, kreeg de Oostenrijker al een “Auf wiederschnitzel” op zijn taljoor. Een verwachte exit nadat Cercle ondanks een 2-0-voorsprong en veldoverwicht nog héél blij mocht zijn met een punt. De door de groen-zwarte aanhang nog steeds geliefde Yves Vanderhaeghe had het tactische spel gewonnen.

Niet dat er veel wetenschap was aan die onnozele klucht met drie penalty’s. Eerst kreeg Hotic er één cadeau maar schoot Denkey te gemakkelijk op de keeper. De tweede kwam na vermijdbaar handspel van Decostere. Bij de derde liet een Oostendenaar zich ostentatief over twee groene benen vallen en kreeg hij warempel een elfmeter cadeau voor de 2-2. Het was weer borreltijd bij de VAR.

Schoonheidsprijs is klatergoud

De overnemende assistent Muslic zag in zijn eerste match als T1 hét spektakelstuk van de speeldag. Op Gent maar liefst vier keer op voorsprong komen en uiteindelijk die 3-4 vasthouden. Met drie stuks van spelmaker Hotic, net als Muslic een Bosniër. Zouden die een onverstaanbare toverformule gevonden hebben? De driepunter gaf hoop om de laatste plaats definitief achter ons te laten. Maar de week erna bleek Union allesbehalve Europees vermoeid. In het Dudenpark werd net als vorig seizoen fysiek op het scherp van de snee gespeeld. Na een zware geel-blauwe storm prikte Cercle alsnog de aansluitingstreffer tegen het net en leefde tot de slotminuten de kans op een gelijkspel.

De 15 miljoen euro die Monaco bijpaste is nog altijd minder dan Yaremchuk alleen

Helaas niet, dus kamperen we onderaan met alleen Zult Waregem nog een trede lager. Tot aan de WK-pauze wacht nu een haalbare reeks tegen Eupen, Seraing, Charleroi, Kortrijk, Leuven en Sint-Truiden. Laten we ons voor zaterdag alvast niet miskijken op de bloedeloze 0-4-afgang van de Panda’s tegen Gent, want ze hebben jongens (“onze” Stef Peeters) die echt kunnen voetballen.

Twee keer nadenken met vuurwerk

Deze week werd een Beerschothooligan die een vuurpijl in een vak van Antwerp had gegooid, veroordeeld voor bedreigingen en poging tot brandstichting. Zware feiten met een dito straf: twee jaar cel, 1.200 euro boete én 8.000 euro schadevergoeding aan Beerschot. Nultolerantie tegen levensgevaarlijk vuurwerk in een mensenmassa is op zijn plaats. Verloren nog niet voldoende onschuldigen een oog of hun gehoor? Ook onze achterban is niet vrij van idioten die verwondend vuurwerk en ziekmakende rookpotten binnensmokkelen. Jeugdzonden zijn er om uit te leren, laat de veroordeling in Antwerpen alsjeblieft een les wezen.

De kritiek van sommigen dat Cercle na het incident in Gent meer inzit met zijn imago dan met zijn supporters is fout. Het bestuur vreest precies sancties die álle supporters treffen: boetes en wedstrijden achter gesloten deuren. Beerschot becijferde het verlies van de twee gesloten matchen op 254.000 euro. Hopelijk blijft onze vereniging van zulke gepeperde rekening gespaard. Zeker nu bekend werd dat Monaco vorig jaar al 15 miljoen euro moest bijpassen. Ach wat, een kweekvijver en etalage voor talenten kost nu eenmaal geld. Dat is dan nog altijd een miljoen minder dan de transfer van Yaremchuk. En zelfs 100 miljoen minder dan voor Lukaku of Hazard.