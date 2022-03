Matchrapport Club: sterkhouders Mignolet en De Ketelaere ondermaats op Oostende

Ondanks de vijfde opeenvolgende competitieoverwinning was het spelbeeld van Club Brugge ondermaats met deze lage scores tot gevolg.

Onze quoteringen:

Simon Mignolet: 5

Alweer een vermijdbaar doelpunt binnen, niet voor het eerst dit seizoen. Werd voor de rest nauwelijks aan het werk gezet.

Clinton Mata: 6

Degelijke partij in de verdediging, schuwde de duels niet en maakt telkens goed gebruik van zijn lichaam.

Brandon Mechele: 6

Rustige avond, koos wel iets te vaak voor de lange bal naar voren.

Stanley Nsoki: 6

Dribbelde wel erg vaak achterin maar telkens zonder erg, legt toch nog steeds veel risico in zijn spel.

Andreas Skov Olsen: 6

Scoorde de 1-3 met de nodige assistentie van de doelman, voor de rest te veel op eigen helft moeten spelen.

Denis Odoi: 5

Zwakke partij van Odoi, wilde te veel zelf de beslissende actie proberen opzetten met het nodige balverlies als gevolg.

Hans Vanaken: 7

Solide zoals altijd, een van de weinige spelers die nauwelijks balverlies leed in een partij die bol stond van de slechte passes.

Mats Rits: 6

Liet in eenzelfde fase tot twee keer na om te scoren, kreeg het een paar keer aan de stok met de scheidsrechter.

Tajon Buchanan: 6

Toonde zijn dribbelvaardigheid maar moest te vaak mee verdedigen waardoor hij te weinig in de zestien van Oostende belandde.

Charles De Ketelaere: 5

Zwakke partij van het goudhaantje, speelde vaak in niemandsland en was erg ongelukkig in zijn acties.

Sargis Adamyan: 7

Met twee treffers de matchwinnaar hoewel hij voor de rest weinig tot niet in het spel betrokken was.

Invallers:

Jack Hendry: 6

Kreeg kort na rust eindelijk nog eens speelminuten toen Nsoki geblesseerd uitviel. Deed wat van hem verwacht werd en kreeg daarvoor ook de nodige lof van de coach.

Noa Lang: 6

Speelde maar tien minuten mee maar zorgde wel voor de nodige schwung. Had in blessuretijd een reuzekans om te scoren maar het ontbreekt hem momenteel aan vertrouwen.