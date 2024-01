Jupiler Pro League – Kelderkraker Kortrijk-OH Leuven levert geen goals op

Een matige wedstrijd tussen KV Kortrijk en OH Leuven is zaterdag op 0-0 geëindigd. De thuisploeg probeerde in de tweede helft het laken nog naar zich toe te trekken, maar een sterke Tobe Leysen hield zijn netten schoon voor Leuven. Beide ploegen schieten weinig op met de puntendeling. Kortrijk blijft in de tussenstand laatste met 14 punten, OH Leuven beent als voorlaatste Eupen bij met 18 punten.

De twee teams in het Guldensporenstadion kozen voor een lange studieronde. De grootste kans in de eerste helft kwam er pas in de slotminuten. Leysen moest redding brengen op een schot van Davies.

Na de pauze mikte Thorsteinsson meteen voorlangs voor de bezoekers. Voorbij het uur schoot Kortrijk plots wakker. Kadri zag zijn schot een meter naast gaan. Avenatti leek dan weer raak te koppen maar een uitstekende parade van Leysen hield de nul op het bord. De Uruguayaan vond even later ook de paal nog op zijn weg. Het thuispubliek verwachtte een slotoffensief, maar dat kwam er niet meer. Eindstand: 0-0.

Nieuwe Kortrijk-coach Freyr Alexandersson zit na zijn eerste twee wedstrijden aan een mooie 4 op 6. Vorige week opende de IJslander zijn periode als T1 bij de Kerels met een 0-1 zege bij Standard. Leuven haalde vijf punten in zijn laatste drie duels.

Later zaterdag zijn er nog Charleroi-Club Brugge en Gent-Westerlo (beiden om 20u45). Het zwaartepunt van de 22e speeldag ligt op zondag met de Limburgse derby STVV-Genk (13u30), de verplaatsing van kampioen Antwerp naar Eupen (16u) en een nieuw Brussels burentreffen tussen Anderlecht en Union (18u30). KV Mechelen en RWDM (19u15) sluiten de speeldag af. Vrijdag speelden Cercle Brugge en Standard 1-1 gelijk bij de opener van de speelronde. (Belga)