Jupiler Pro League – Cercle Brugge gaat met zege aan de haal bij OH Leuven na late penalty van Denkey

Cercle Brugge heeft zaterdagmiddag op de achttiende speelronde in de Jupiler Pro League in extremis zijn eerste overwinning in drie wedstrijden geboekt. De Vereniging leek op weg naar een gelijkspel bij OH Leuven, tot een late penalty van topschutter Kévin Denkey er anders over besliste. Cercle springt in de stand voorlopig over Racing Genk en stadrivaal Club naar plek vijf op dertien punten van leider Union Sint-Gillis, OHL blijft achter als voorlaatste.

De Leuvenaars gingen verschroeiend van start en dat leverde meteen een doelpunt op. De Vereniging knoeide achterin, waarna Nachon Nsingi met de bal aan de haal ging en aflegde op Jon Thorsteinsson, die de 1-0 op het bord tikte. De Bruggelingen moesten het spel ondergaan en leken tegen de gang van het spel in op gelijke hoogte te klimmen, toen Yann Gboho het leer voorbij Tobe Lysen plaatste. De 22-jarige Fransman stond echter buitenspel, waardoor de VAR het doelpunt afkeurde. Voor de rest van de eerste helft kwam Cercle niet uit de verf.

Na de onderbreking tapten de mannen van Miron Muslic uit een ander vaatje en drukten ze OHL tot de eigen helft terug. De Leuvenaars beperkten zich tot een schaarse counter, maar op het uur begaf hun verdediging het dan toch. Thibo Somers devieerde namelijk een corner van Edgaras Utkus via het been van Kévin Denkey in doel. In blessuretijd beging Ewoud Pletinckx hands in het strafschopgebied, de strafschop was een koud kunstje voor Denkey. (Belga)