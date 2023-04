Jeroen Ost, commercieel en marketing directeur Cercle: “Volgend seizoen wil ik dubbel zoveel abonnees”

Jeroen Ost is bij Cercle Brugge de commercieel en marketing directeur. Hij dient dus het salesbeleid en de beleving voor de fans invulling te geven. “Voor volgend seizoen wil ik graag dat het aantal abonnementhouders verdubbelt. Gezien de uitstekende sportieve resultaten moet dit zeker haalbaar zijn”, aldus een ambitieuze Jeroen Ost.

In die zin is men bij Cercle bezig om de abonnementenstructuur wat te vereenvoudigen. Er komt ook een specifiek familie-abonnement. Bruggeling Jeroen Ost (52) woont sinds drie jaar weer in zijn geboortestad nadat hij naar Brussel was uitgeweken. “Ik werkte er 25 jaar bij Proximus en Belfius. Daarvoor was ik werkzaam bij het Brugsch Handelsblad als advertentieverkoper.” Jeroen heeft verder bij Cercle alle jeugdreeksen doorlopen, daarna zat hij ook eventjes in de B-kern. Onder andere Yves Vanderhaeghe, Yves Feys en Christophe Lauwers zijn spelers van zijn generatie.

Uitbouw fandorp

Jeroen wil verder de relatie met de businesspartners van Cercle versterken.Samen met hen evenementen organiseren, zodat ze kunnen netwerken. Een tweede luik is de supportersbeleving naast het veld. “Er is steeds een fandorp met dj, een familycorner met de nodige animatie als een springkasteel bijvoorbeeld plus signeersessies met spelers.”

Het is de bedoeling om dit verder vorm te geven, samen met het digitale luik. “Zo zijn we momenteel bezig met de uitbouw van een nieuwe website. Daarop zullen we de beleving voor de fans verder doortrekken, zal het makkelijker worden om tickets en abonnementen te bestellen en zal je ook jouw fankaart kunnen opladen. Je zal er ook inhoud en interessante statistieken van onze spelers en ploegen vinden”, aldus Jeroen.

Wat de Cercleshop betreft, zowel aan het stadion als de webshop, dient Jeroen Ost ervoor te zorgen dat er variatie komt in het aanbod. “Onlangs hebben we de hoodies toegevoegd, volledig duurzaam en ecologisch. Ook dat is steeds belangrijker dat we vanuit het groene aspect initiatieven nemen. Zo zijn we ook bezig met herbruikbare bekers”, besluit Jeroen Ost. (ACR)