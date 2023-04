“Het was een seizoen lang niet goed genoeg”: spelers en trainer reageren op degradatie KV Oostende

Op bijzonder pijnlijke wijze kwam er een einde aan een decennium eersteklassevoetbal aan zee: KV Oostende verloor met 0-4 van OH Leuven. Sleutelspelers Cameron McGeehan en Anton Tanghe, en coach Dominik Thalhammer konden hun ontgoocheling niet verbergen.

“Dit is bijzonder spijtig voor iedereen. Het was een heel seizoen lang gewoonweg niet goed genoeg”, beseft Cameron McGeehan. “De laatste drie wedstrijden waren een combinatie van alles samengeteld. Op het einde van het seizoen vallen de slechtste drie ploegen weg. En het klassement liegt niet. De concurrenten pakten de voorbije weken niet veel punten, waardoor je hoop blijft koesteren. Zeker als je voor de wedstrijd Eupen onderuit ziet gaan. Maar ach, het vertrouwen stond op een laag pitje. Het verlies in de slotseconde tegen Westerlo zagen we echt niet aankomen en heeft ons beïnvloed.”

Kapitein Anton Tanghe kon begrijpelijkerwijs z’n ontgoocheling niet verbergen. “Het verhaal van dit seizoen is dat we zelf te weinig creëren en te makkelijk goals slikken”, gaf de verdediger toe. “KVO gaf me als eerste club een kans bij de A-kern en bood me de mogelijkheid profvoetbal te spelen. Wat nu gebeurt, is vreselijk. Dit wil je als speler niet meemaken. In de kleedkamer was het stil. Er werd geen woord gezegd. Iedereen is erg teleurgesteld”, blaast Tanghe. KVO sluit het seizoen af op het veld van Play-off I-kandidaat AA Gent. “Je moet altijd proberen te winnen, zowel voor jezelf als voor het team. Een kwestie van eergevoel”, zegt de kapitein nog.

Voor Dominik Thalhammer is de passage aan de Noordzee een drama. Zelfs in de wedstrijd tegen Leuven zongen de thuissupporters de naam van z’n voorganger, Yves Vanderhaeghe. De Oostenrijker verving in november Vanderhaeghe na een 14 op 15. Alleen pakte Thalhammer zelf slechts 10 op 54, goed voor amper 18 goals en liefst 45 tegentreffers in achttien potten. “Dit is een triest moment. Ik leef mee met alles en iedereen binnen de club, van de medewerkers tot de jeugdwerking”, zegt Thalhammer. “We toonden goed voetbal, maar de punten bleven uit en we kwamen niet in een ‘flow’ terecht. Dan blijf je ook zoekende en krijg je geen vertrouwen. En voetbal gaat over vertrouwen. Nog een groot probleem: we speelden nooit twee keer met dezelfde defensie. Altijd waren er blessures of schorsingen, altijd moesten we aanpassen en wisselen. Ach, dit is niet het moment om individuen met de vinger te wijzen. Verschillende personen hebben gefaald, iedereen moet in de spiegel kijken.” Over zijn eigen toekomst liet Thalhammer zich niet uit, maar de kans is zeer klein dat hij aan boord blijft. (TVA)