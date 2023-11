Hans Vanaken met duidelijk statement: “Geen twijfel over de coach”

Club Brugge kreeg afgelopen weekend een serieuze tik van Union in de Belgische competitie en zakte daardoor naar de zevende plaats. Onvermijdelijk komt de positie van coach Ronny Deila meer onder druk te staan, maar volgens aanvoerder Hans Vanaken dringt een wissel op de trainersbank zich allerminst op.

“Op dit moment is er geen twijfel over de coach”, vertelde Vanaken woensdag tijdens een persmoment voor de Conference League-wedstrijd tegen Lugano. “Zondag was het niet goed en het moet beter als we de aansluiting willen maken. Maar in Europa gaat het wel goed en het is nu aan ons om met de coach oplossingen te vinden.”

Op de vraag waarom het in de Jupiler Pro League zo stroef loopt bij blauw-zwart verwees Vanaken naar “de vele jonge spelers”. “Zij moeten nog leren bepaalde situaties in te schatten. Dat is ook logisch als 19 of 20 bent. Ik kon dat op die leeftijd ook niet. Je leert bij door wedstrijden te spelen, dingen beter te doen.”

Club heeft het dit seizoen lastig om de nul te houden, ondanks een vaak sterk keepende Mignolet, en ook voorin vinden de spitsen moeilijk de weg naar het doel. Gelukkig voor blauw-zwart kan routinier Vanaken met zeven goals en zes assists in 22 wedstrijden wel mooie statistieken voorleggen. Al hecht hij daar niet zoveel belang aan. “Wie er scoort, maakt voor mij niet uit. In Beerschot (op 1 november voor de beker, red) wonnen we met 0-6 en had ik geen enkele voet in de doelpunten. Zolang we winnen is het goed.”

Een driepunter donderdag tegen Lugano zou de poort naar de achtste finales in de Conference League wijd openzetten. “Laat ons winnen en die laatste twee matchen overbodig maken”, besloot de captain.